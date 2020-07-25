İBB'nin Sokakta Sanat Var etkinlikleri bu hafta yine dopdolu
Çocuklar ve yetişkinler için oluşturulan program bu hafta Kartal Çamlık Parkı, Çatalca Kiptaş Konutları, İBB Sancaktepe Ormanı ve Küçükçekmece Kanarya Sahil Parkı’nda 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Pandemi önlemlerine göre düzenlenen ve İstanbul’un gösteri alanlarına uzak bölgelerini sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikler,Ekim ayına kadar farklı noktalarda devam edecek.
25 Temmuz Cumartesi
KARTAL ÇAMLIK PARKI
16.30-18.00CHARLİE CHAPLİN- SOKAK SANATI
17.00-18.00HANSEL VE GRATEL’İN MACERALARI
18.00-19.30 METİN ZAKOĞLU TİYATRO GÖSTERİSİ
19.30-20.30NİDA ATEŞ KONSERİ
ÇATALCA KİPTAŞ KONUTLARI
17.00-18.00 “KRALIN ALTINLARI” ÇOCUK OYUNU
19.00-20.30 NURDAN İPEK KONSERİ
26 Temmuz Pazar
İBB SANCAKTEPE ORMANI
16.30-17.30 KÜÇÜK PRENS
17.30-18.30 ESKİMODA ÇOCUK KONSERİ
19.00-20.00 ERENSOY AKKAYA KONSERİ
KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA SAHİL PARKI
16.00-17.00 “MİMDO’NUN ARADIĞI” ÇOCUK OYUNU
17.00-18.00 AYDEDE SİNEMA GÖSTERİMİ
18.30-20.00 ÖZGE KILIÇ KONSERİ