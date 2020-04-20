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İlk iklimce kitap yayınlandı

İklimce Sohbetler, bu yıl yine UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın ev sahipliğinde bu kez internet üzerinden yayınlanarak devam ediyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:44
İlk iklimce kitap yayınlandı

İlk iklimce kitap yayınlandı


UNDP Türkiye’nin iklim krizi ile mücadelede, toplumun çok farklı katmanlarının kapsandığı ortak bir dil arayışıyla başlattığı İklimce Sohbetler, 2019 yılında yapılan dört buluşmanın kitabını yayımladı. İklimce Sohbetler, bu yıl yine UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın ev sahipliğinde bu kez internet üzerinden yayınlanarak devam ediyor.

İklimce Sohbetler, 2019 yılında yapılan birinci sezonunda Su, Tarım ve Gıda, Afetler ve Şehirler başlıklarında düzenlenmişti. İklim krizini yaşayan tüm iklimdaşlar, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek bu küresel krize karşı ortak çözümlerle ortak bir dil üretmek üzere toplanmışlardı.

Bu dört toplantıda konuşulanlar ve İklimce'ye yapılan katkılar, Burçin Ersoy'un editörlüğünde ve Göksel Gürsel'in illüstrasyonlarıyla bir kitap haline getirildi. İklimce Sohbetler 1. Sezon kitabı e-kitap olarak www.iklimce.undp.org.tr adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, kitapla ilgili “İklim krizi sadece bir çevre sorunu değil, şu anda yaşadığımız COVID-19 salgını gibi ekonomik, sosyal ve çevresel ölçekte tüm sistemi etkileyen küresel bir kriz. Daha önce eşine rastlanmamış bu krizde ‘İklimdaşlar’ olarak hepimiz aynı gemideyiz. İklimce Sohbetler’de yaşadığımız krizlere iklimce bakarak kimseyi geride bırakmayan çözümler arıyoruz. Geçen sene ilk sezonunu düzenlediğimiz İklimce Sohbetler’de paylaşılan bilgi ve çözüm önerilerine bu kitapçıktan ulaşabilirsiniz. İkinci sezonunda çevrim içi devam eden İklimce Sohbetler’e katılmak için herkesi bizi izlemeye ve sosyal medyada takip etmeye davet ediyorum,” dedi.

İklimce Sohbetler'in 2. sezonu ise 07 Nisan'da İklimce Sağlık buluşmasıyla başladı. İkinci buluşma, 21 Nisan saat 20.00’de teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu ile Açık İnovasyon Derneği ve HacknBreak Eş Kurucusu Zehra Doruk’un katılımıyla İklimce Teknoloji başlığı ile yapılacak. Bu buluşmanın hemen ardından saat 22.00’de ise, iklim değişikliği tehdidine karşı gezegeni kurtarmaya destek olmak için UNDP’nin geliştirdiği “Mission 1.5” çevrim içi oyununun Türkiye tanıtımı, e-spor oyuncusu Ege Arseven'in Twitch yayınında sunucu Burcu Esmersoy ve milli futbolcu Nuri Şahin’in katılımıyla yapılacak.

İklimce Sohbetler, 05 Mayıs'ta İklimce Göç ve 21 Mayıs'ta İklimce Habercilik buluşmalarıyla devam edecek. Canlı yayınlara katılmak isteyen iklimdaşların iklimcesohbetler.undp.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

İKLİMCE SÖZLÜK

İKLİMCE SOHBETLER: İklim krizi mücadelesindeki sorun ve çözümlere dair deneyimlerin paylaşıldığı, bu konuda çalışan farklı uzmanlık alanlarına sahip taraflar ile ortak bir dilin ve bütüncül yaklaşımın geliştirilmesinin hedeflendiği toplantılar dizisi.

İKLİMDAŞ: İklim krizinden etkilenen, bu konuda kafa yoran, eyleme geçen ya da geçmek isteyen herkes.

İKLİMCE: İklim krizine dair halihazırda kullanılan teknik dilin sadeleştirildiği ortak bir dil.
 

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