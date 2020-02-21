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İmamoğlu, Sanatla ilgili çok sıkı bir hazırlık yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl birincisi düzenlenen “Sanat ve Antika Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi.

21 Şubat 2020 Cuma 09:06
İmamoğlu, Sanatla ilgili çok sıkı bir hazırlık yapıyoruz

İmamoğlu, Sanatla ilgili çok sıkı bir hazırlık yapıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamki mesaisini sanata ayırdı. Önce, bu yıl birincisi düzenlenen “Sanat ve Antika Fuarı”nın açılışını gerçekleştiren İmamoğlu, sonrasında da Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries ile birlikte, tarihinde ilk kez İstanbul’a gelen Strazburg Filarmoni Orkestrası’nın konserini izledi. İmamoğlu, “Sanatın olduğu her yerde bir arada olmak, gerçekten insana keyif veriyor. İstanbul’un dünyanın en güzel sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması temennimiz. İstanbul’un birçok yerinde sanatla ilgili, gerçekten sıkı bir hazırlık yapıyoruz” dedi.

HARBİYE / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl birincisi düzenlenen “Sanat ve Antika Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi. Harbiye’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışta İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti. Fuar alanına girdiği andan itibaren katılımcıların yoğun ilgisiyle ve alkışlarla karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme taleplerini yerine getirdi. İmamoğlu çifti, açılışın yapılacağı platforma, yoğun ilgi nedeniyle zorlukla ulaştı. Kurdele kesimi öncesinde kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

SANATIN OLDUĞU HER YER İNSANA KEYİF VERİYOR

“Sanatın olduğu her yerde bir arada olmak, gerçekten insana keyif veriyor. İstanbul’un dünyanın en güzel sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması temennimiz. Hem sanatla buluşmak hem sanatçının hak ettiği noktada olmasını, bu şehirde ve bu ülkede hissettirmek bizim gibi yöneticilerin sorumluluğu, vazifesi. Buradaki bu kıymetli oluşumu, arkadaşlarım vasıtasıyla takip ettim. Gerçekten çok değerli sayıda, yaklaşık 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanda, değerli sayıda galeriler, kurumlar, kuruluşlar, firmalar buraya eşlik ediyor. Çok kıymetli sanatçılar burada. Çok değerli sanat izlerini dünyaya bırakmış, göçüp gitmiş insanların eserleri burada. Bu bakımdan mutlu oldum.”

ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLERLE BULUŞTURMAK NİYETİNDEYİZ


“İstanbul’un birçok yerinde sanatla ilgili, ama müze ama bir tarihi alanın canlandırılması ya da bir tarihi alanın sanatla buluşması noktasında, gerçekten sıkı bir hazırlık yapıyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini, “Bu hazırlığı, herkesle buluşarak, danışarak, konuşarak yürütmeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Sizleri, İstanbul’da çok güzel sürprizlerle buluşturmak niyetindeyiz. Bu şehir gerçekten tarihin derinliklerinden bu yana taşıdığı muazzam bir kültüre ve deneyime sahip. DNA’sına işlemiş bir şekilde bir hoşgörü atmosferine sahip. Her ne kadar bazen değişikliğe uğradığı düşünülse de hiçbir zaman öyle bir gerçeklik yok. O sadece dönemsel bir aldatmaca olabilir ancak. İnşallah bunların da değişime uğradığı, gerçek ruhuyla beraber, dünyada ses getiren, evrensel unsurlarıyla, değerleriyle hak ettiği yeri bulan bir İstanbul’u hep birlikte, el ele var ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde noktaladı.

SANAT ZİYAFETİ YAŞANDI
İmamoğlu, konuşmasının ardından bazı stantlara uğrayarak, yoğun ilgi altında eserleri inceledi ve sanatçılarla sohbet etti. İmamoğlu çifti, fuar gezisinin ardından yürüyerek, yine Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na geçti. İmamoğlu, burada Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries ile bir araya geldi. İki Başkan, İstanbul’da ilk konserini veren Strazburg Filarmoni Orkestrası’nı birlikte izledi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1000 izleyici önünde gerçekleştirildi. İmamoğlu ve Ries, konser arasında ünlü piyanist Alexandre Kantorow’a, sonunda da kendine has tarzıyla kendisine sanat dünyasında haklı bir yer edinen şef Claus Peter Flor’a çiçek hediye edip, tebriklerini iletti. Tam bir sanat ziyafeti yaşayan müzikseverler, sanatçıları dakikalarca alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBKültür Sanat
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