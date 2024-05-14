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Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak

Türkiye'de çok satan kitapların ödüllü yazarı Buket Uzuner, Mayıs ayında Inspera Bodrum’da

14 Mayıs 2024 Salı 15:55
Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak






Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak



Inspera Bodrum, Mayıs ayında birbirinden keyifli etkinlikleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Stand-up gösterisinden, Talk Show’a, konserden tiyatro oyununa sanatın pek çok farklı alanından performanslara yer verecek olan kültür ve sanat merkezi, 17 


Inspera Bodrum, Mayıs ayında birbirinden keyifli etkinlikleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Stand-up gösterisinden,

Talk Show’a, konserden tiyatro oyununa sanatın pek çok farklı alanından performanslara yer verecek olan kültür ve sanat merkezi, 17 Mayıs günü ise romanları on dile çevrilen ünlü Türk yazar Buket Uzuner’i ağırlayacak.

Bodrum’un yeni kültür ve sanat merkezi Inspera Bodrum, ev sahipliği yapacağı birbirinden keyifli etkinliklerle Mayıs ayına renk katmaya hazırlanıyor. Gülme, eğlenme, keşfetme, keyifli vakit geçirme garantili etkinlikler serisi, her yaştan sanatsevere yepyeni dünyalar sunacak.

Kahkaha garantili Talk Show’lar, konserler ve söyleşilerle renklenecek Mayıs ayının onur konuğu Buket Uzuner Mayıs ayında Inspera Mini Sahne, art arda iki keyifli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Mini Sahne, 14 Mayıs’ta Tuz Biber ekibinden Serkan Altuniğne’nin Stand-up gösterisine sahne olurken; 15 Mayıs’ta tiyatro ve dizi oyuncusu Kaya Akkaya’nın oyuncu Berk Hakman’ı ağırlayacağı Talk Show programı “Haklı mı? Haksız mı?” izleyicisine bol kahkaha ve eğlence vadedecek.  

Inspera Bodrum 17 Mayıs Cuma günü Türk edebiyatının usta kalemlerinden Buket Uzuner’i ağırlayacak. Mini Sahne’de gerçekleşecek etkinlikte okuyucuları ile buluşacak olan Uzuner, kitaplarına, hikayelerine ve yazarlık kariyerine dair merak edilenleri paylaşacak. 


Inspera Mini Sahne, 23 Mayıs Perşembe akşamı Su İdil-Quartet ile müzik dolu bir gecede kulakların pasını silecek.

24 Mayıs Cuma akşamı anlatıcı ve komedyen Yasemin Şefik'in hazırlayıp sunacağı “N’apıcaz bu lovembombingleri” izleyicilere interaktif bir sohbet deneyimi yaşatacak; aşka ve ilişkilere dair kahkaha dolu bir yaklaşım getirecek.


25 Mayıs’ta gerçekleşecek çocuk oyunu “Galaksi Yolcusu Kalmasın” ve 28 Mayıs’ta gerçekleşecek “N’olcak Bu Yusuf Umut’un Hali” Livaneli Sahnesi’nde tiyatro severlere kaliteli zamanlar geçirtecek.

30 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’de R&B, Soul ve Hiphop türlerindeki eşsiz cover'larıyla Ezgi Alaş, Inspera Mini Sahne’nin konuğu olacak. 


Sanatseverler ayrıca, Inspera Bodrum’un 11 Haziran’a kadar Art Space ve Fuaye alanında ev sahipliği yapacağı "St. Petersburg Ekolü” başlıklı karma sergisini, Pazartesi günleri hariç 12:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Son Güncelleme: 14.05.2024 18:48
Anahtar Kelimeler:
Inspera BodrumBuket Uzuner
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