İşi Gücü Kitap Olanlarla Yeniden Buluşuyoruz
Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günleri üreterek, çalışarak, okuyarak ve yeni fikirler geliştirerek geride bırakıyoruz. Sonbaharda fuar koridorlarında kitap kokusuyla yeniden buluşana kadar bu yazı farklı bir platformda bir araya gelerek geçireceğiz. Bir süre önce yayına başlayan www.isimizgucumuzkitap.com güncellenerek yeniden kitapseverlerin karşısına çıkıyor. Bu yaz, güncel kitaplar, dosya konuları, fuardan haberler ve dahası yazarlarımızdan bize ulaşan sözcüklerle geçecek.
İsimizgucumuzkitap, İstanbul Kitap Fuarı’nın bloğudur. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından 1982 yılından beri aralıksız sürdürülen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile otuz dokuzuncu kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşacak.