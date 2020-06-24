İşi Gücü Kitap Olanlarla Yeniden Buluşuyoruz



Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günleri üreterek, çalışarak, okuyarak ve yeni fikirler geliştirerek geride bırakıyoruz. Sonbaharda fuar koridorlarında kitap kokusuyla yeniden buluşana kadar bu yazı farklı bir platformda bir araya gelerek geçireceğiz. Bir süre önce yayına başlayan www.isimizgucumuzkitap.com güncellenerek yeniden kitapseverlerin karşısına çıkıyor. Bu yaz, güncel kitaplar, dosya konuları, fuardan haberler ve dahası yazarlarımızdan bize ulaşan sözcüklerle geçecek.

Edebiyat dünyasından haberler, röportajlar, incelemeler ve yazı dizileriyle kitapseverleri buluşturacak olan platformda, İstanbul Kitap Fuarı onur yazarlarının açılış konuşmalarından videolar ve söyleşiler de paylaşılacak. Açılış konuşmaları dizisi, 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur çizeri Tan Oral ile başlayacak. 2015 yılında “Mizah: Hayata Gülümseyerek Bakmak” teması kapsamında çizgileriyle fuarı onurlandıran Tan Oral, sözcükleriyle kitapseverlere yeniden seslenecek. Her hafta yeni bir açılış konuşması videosu www.isimizgucumuzkitap.com adresinde yayınlanacak. Takipte kalın!

İsimizgucumuzkitap, İstanbul Kitap Fuarı’nın bloğudur. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından 1982 yılından beri aralıksız sürdürülen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile otuz dokuzuncu kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşacak.