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İsmet Kasumagiç Beykoz'da anılıyor

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. İsmet Kasumagiç vefatının 1. yılında Beykoz’da anılacak. 

22 Ekim 2021 Cuma 08:59
İsmet Kasumagiç Beykoz'da anılıyor

İsmet Kasumagiç Beykoz'da anılıyor

Beykoz Belediyesi tarafından, Prof. Dr. İsmet Kasumagiç’in yeni nesillere tanıtılması ve manevi hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenecek anma programında Boşnak aydın ve dava adamı  Kasumagiç’in mücadele ve fedakarlık dolu yaşamı konuşulacak. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahmut Hakkı Akın’ın moderatörlüğünde yapılacak “Prof. Dr. İsmet Kasumagiç’in Hayatı ve Mücadelesi” konulu panelde kızı ve dostları tanıklıklarıyla vatansever, milliyetçi ve siyasetçi yönlerini anlatacak. 

Anma programı kapsamında “İsmet Kasumagiç’in Hayatından Kesitler” konulu fotoğraf sergisi de açılacak. 

Prof. Dr. İsmet Kasumagiç Kimdir? 

Balkan Müslümanlığının öncü isimlerinden Prof. Dr. İsmet Kasumagiç henüz 15 yaşında, eski Yugoslavya Krallığı döneminde ana amacı ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek olan Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katıldı. 

1983 yılında "Saraybosna Süreci" olarak bilinen tarihi davada Aliya İzzetbegoviç ile birlikte ifade suçundan hapse atılan isimler arasında yer aldı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından biri olan Kasumagiç, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin ilk hükümetinde bakanlık da yaptı.

Uzun yıllar Boşnak Lidere dava arkadaşlığı yapan Kasumagiç, yakın dönemin en önemli Boşnak aydınları arasında yer alıyordu.  

PROGRAM: 

TARİH: 22 Ekim 2021 Cuma 

SAAT: 20:00

YER: Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi/ Anadoluhisarı Beykoz

KONUŞMACILAR: 

Prof. Dr. Faris Foço-Saraybosna Ünv. Diş Hekimliği Fak. Öğr. Üyesi

Amila Kasumagiç Foço- Kızı 

Hüseyin Kansu-20-21-22. Dönem İstanbul Milletvekili

Dr. Merzuk Grabus- Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi 

Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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