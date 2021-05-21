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İstanbul Araştırmalarına Destek

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul’a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla desteklemeyi bu sene de sürdürüyor. Dört farklı kategoride maddi destek sağlayan bursların 2021­–2022 dönemi başvuruları için son tarih 5 Temmuz 2021. 

21 Mayıs 2021 Cuma 23:05
İstanbul Araştırmalarına Destek

İstanbul Araştırmalarına Yeni Bir Soluk Getiren Çalışmalara Destek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara burs desteği sağlamaya devam ediyor. Enstitü, 2021–2022 döneminde “Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma”, “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde başvuruları bekliyor. Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunacak araştırmaların değerlendirmeye alındığı programa 5 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilir. 

Yüksek lisans öğrencilerinden doktorasını tamamlamış araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen burslar, kullanım alanlarına göre 4 farklı kategoriye ayrılıyor. Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, doktorasını en fazla beş sene önce tamamlamış 1 araştırmacının çalışmalarına 40.000 TLDoktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu ise 1 doktora adayının doktora tezi için gereken saha veya arşiv çalışmalarına 30.000 TL finansman sağlıyor. Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları ve yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen Akademik Etkinlik Bursları ise, her iki kategoriden 5’er araştırmacıya 5.000 TL’lik destek sağlıyor.  

Toplumlararası ilişkiler ışığında İstanbul

Geçtiğimiz yıl, işgal altındaki İstanbul'da basın sansüründen, orta-sınıf Rum Ortodoks nüfusun 20. yüzyıl başlarındaki yaşantısına; Yassıada’daki yapılarda rastlanan 19. yüzyıl İngiliz Emperyal Gotiği’nden, Yunan roman ve sinemasında İstanbullu kavramının işlenişine uzanan birçok farklı konunun işlendiği özgün araştırmalar İAE burslarıyla desteklendi. Doktora çalışmalarını Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlayan Orçun Can Okan, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş serüveninde üstlenilen tartışmalı istihdam politikalarını işlediği araştırmasıyla 2020-2021 Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu’na layık görülürken, 19. yüzyıl Galata meyhanelerinin merak uyandırıcı dünyasına ışık tutan çalışmasıyla Sultan Toprak Oker Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun sahibi oldu. 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar ayrıca, geçtiğimiz yıl başlatılan “Bursiyer Konuşmaları” ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkânı buluyor. 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 23:23
Anahtar Kelimeler:
İBBIstanbul Araştırmaları
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