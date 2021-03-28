Etkinlik noktaları hava şartları, pandemi koşulları vb. nedenlerle değişiklik gösterebilir. 

ADALAR

Büyük Çınar Meydanı, Büyükada
Hamlacı Sokak, Büyükada
Büyükada Vapur İskelesi
Yüce Tepesi, Büyükada
Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada
Burgazada Vapur İskelesi
Kalpazankaya Sokak, Burgazada
Cennetbahçesi, Burgazada
Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada
Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada
Değirmenburnu, Heybeliada
Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada

ARNAVUTKÖY

Bebek Arnavutköy Caddesi
Arnavutköy Şehir Parkı
Arnavuköy Pazar Alanı

ATAŞEHİR

Nazım Hikmet Parkı
Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi
Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi
Deniz Geçmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi
Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi
Sabit Pazar Alanı, Örnek Mahallesi
Mevlena Caddesi, Mevlena Mahallesi
80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi

AVCILAR

Marmara Caddesi
Öğretmenler Caddesi
Paşaeli Kent Parkı
Avcılar Sahil Parkı

BAĞCILAR

Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı

BAHÇELİEVLER

Kıbrıs Parkı

BAKIRKÖY

Bakırköy Sahil Parkı
Cumhuriyet Meydanı

BAŞAKŞEHİR

Sular Vadisi

BAYRAMPAŞA

Şehir Parkı
Sabri Akpınar Parkı

BEŞİKTAŞ

Şair Nedim Caddesi, Akaretler
Beşiktaş Pazar Alanı
4.Levent Pazar Alanı
Ortaköy Pazar Alanı
Karanfilköy Şenlik Alanı
Beşiktaş Barbaros Meydanı
Ortaköy Meydanı
Levent Meydanı
Bebek Parkı
Aykut Barka Parkı
Sanatçılar Parkı
Dilek Sabancı Engelli Parkı
Kuruçeşme İspark Alanı
Beşiktaş Vapur İskelesi 

BEYKOZ

Beykoz Çayırı

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü Yaşam Vadisi

BEYOĞLU

Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy
Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir
Kamondo Merdivenleri, Galata
Boğazkesen Caddesi, Tophane
Galip Dede Sokağı, Karaköy
Fransız Sokağı, Beyoğlu
Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata
Cihangir Parkı
Taksim Metrosu

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Sahili
Kültür Parkı

ÇATALCA

Çiftlik Köyü
Kiptaş Konutları

ÇEKMEKÖY

Doğa Park

ESENLER

Esenler Dörtyol Meydanı
Esenler Bölge Parkı
Esenler Otogarı

ESENYURT

Cumhuriyet Meydanı

EYÜPSULTAN

Kemerburgaz Kent Ormanı
Otakçılar Parkı

FATİH

Merdivenli Yokuş, Balat
Vodina Caddesi, Balat
Gülhane Parkı, Eminönü
50.Yıl Parkı

GAZİOSMANPAŞA

Mevlana Parkı

GÜNGÖREN

80.Yıl Parkı

KADIKÖY

Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa
Bademaltı Sokak, Caferağa
İskele Sokak, Caddebostan
Yenisahra Doğa Parkı
Göztepe 60.Yıl Parkı
Moda Sahili
Kadıköy Vapur İskelesi
Caddebostan Sahili
Boğa Heykeli Önü

KAĞITHANE

Hasbahçe Mesire Alanı

KARTAL

Çamlık Parkı

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya Sahil Parkı

MALTEPE

50.Yıl Parkı
Özgürlük Parkı

PENDİK

Kaynarca Bölge Parkı

SANCAKTEPE

Safa Tepesi
Sancaktepe Ormanı

SARIYER

Sarıyer Poligon Parkı

SİLİVRİ

Silivri Meydanı

SULTANBEYLİ

Gölet Park

SULTANGAZİ

Cebeci Parkı

ŞİLE

Kültür Parkı

ŞİŞLİ

Akkavak Sokak, Nişantaşı
Maçka Habitat Parkı
Maçka Demokrasi Parkı
Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu

TUZLA

Atatürk Meydanı

ÜMRANİYE

Ümraniye Meydanı

ÜSKÜDAR

Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk
Üsküdar İskelesi

ZEYTİNBURNU

Çırpıcı Parkı