İstanbul dev bir açık hava sahnesine dönüyor
İBB, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kentin 100'den fazla farklı noktasını açık hava sahnesine dönüştüren "İstanbul Bir Sahne" ile özlenen kültür sanat etkinlikleri; açık havada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Projeyi sosyal medya sayfasından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamasında pandeminin başından beri zor günler yaşayan müzisyenlere önemli bir destek sağlanacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yıldır zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için "İstanbul Bir Sahne" projesini başlatıyor. İstanbul Bir Sahne" ile İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100'den fazla farklı nokta, açık hava sahnesine dönüştürülerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlanacak.
"UMUDU YENİDEN YEŞERTELİM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyi sosyal medya hesabından paylaştı bir video ile tanıttı. Sanatçıların kendi mesleklerini icra etmelerini ve İstanbul’da olumlu bir hava estirmelerini istediğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabi ki, tüm sağlık önlemlerini, etkinlik öncesinde ve sırasında, İBB olarak biz alacağız. İstanbullular, pandemiye rağmen, iç huzuruyla, güvenle ücretsiz konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu yapın. Güzel İstanbul’umuzda umudu yeniden yeşertelim."
39 İLÇEDE 100’ÜN ÜZERİNDE NOKTA
İstanbullularla yaşadıkları yerlerde, 39 ilçede 100’den fazla farklı noktada buluşacak olan "İstanbul Bir Sahne" etkinlikleri şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Kültür AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilecek projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek.
"İstanbul Bir Sahne" etkinliklerinde yer almak isteyen müzisyenler ve müzik toplulukları başvurularını 29 Mart 2021 saat 12.00 itibarıyla www.istanbulbirsahne.com adresinden yapabilecek. Başvuru süresi 09 Nisan 2021 saat 17.00’de son bulacak. Binlerce müzisyenin sahnelere dönmesine imkân sağlayacak "İstanbul Bir Sahne" projesi şehrin kültür sanat hayatını canlandırmasının yanı sıra büyük bir dayanışma ve destek çalışması da olacak.
Katılım koşullarını yerine getiren müzisyenlerin ve müzik topluluklarının başvuru sırasına göre kontenjan limitleri kapsamında yer alacağı proje kapsamında her bir müzisyene 2 bin TL’lik bir bütçe verilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin yer ve tarih bilgileri ise pandemi koşulları ve hava şartlarına göre planlanacak.
Etkinlik Noktaları
Etkinlik noktaları hava şartları, pandemi koşulları vb. nedenlerle değişiklik gösterebilir.
ADALAR
Büyük Çınar Meydanı, Büyükada
Hamlacı Sokak, Büyükada
Büyükada Vapur İskelesi
Yüce Tepesi, Büyükada
Dilburnu Tabiat Parkı, Büyükada
Burgazada Vapur İskelesi
Kalpazankaya Sokak, Burgazada
Cennetbahçesi, Burgazada
Takımağa Meydanı Sokak, Burgazada
Heybeliada Ruhban Okulu Bahçesi, Heybeliada
Değirmenburnu, Heybeliada
Kınalıada Futbol Sahası, Kınalıada
ARNAVUTKÖY
Bebek Arnavutköy Caddesi
Arnavutköy Şehir Parkı
Arnavuköy Pazar Alanı
ATAŞEHİR
Nazım Hikmet Parkı
Cumhuriyet Parkı, Barbaros Mahallesi
Selim Bey Sokak, İçerenköy Mahallesi
Deniz Geçmiş Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi
Prestij Caddesi, Küçükbakkalköy Mahallesi
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Ferhatpaşa Mahallesi
Sabit Pazar Alanı, Örnek Mahallesi
Mevlena Caddesi, Mevlena Mahallesi
80.Yıl Parkı, Kayışdağı Mahallesi
AVCILAR
Marmara Caddesi
Öğretmenler Caddesi
Paşaeli Kent Parkı
Avcılar Sahil Parkı
BAĞCILAR
Bağcılar Merkez Mahallesi Bölge Parkı
BAHÇELİEVLER
Kıbrıs Parkı
BAKIRKÖY
Bakırköy Sahil Parkı
Cumhuriyet Meydanı
BAŞAKŞEHİR
Sular Vadisi
BAYRAMPAŞA
Şehir Parkı
Sabri Akpınar Parkı
BEŞİKTAŞ
Şair Nedim Caddesi, Akaretler
Beşiktaş Pazar Alanı
4.Levent Pazar Alanı
Ortaköy Pazar Alanı
Karanfilköy Şenlik Alanı
Beşiktaş Barbaros Meydanı
Ortaköy Meydanı
Levent Meydanı
Bebek Parkı
Aykut Barka Parkı
Sanatçılar Parkı
Dilek Sabancı Engelli Parkı
Kuruçeşme İspark Alanı
Beşiktaş Vapur İskelesi
BEYKOZ
Beykoz Çayırı
BEYLİKDÜZÜ
Beylikdüzü Yaşam Vadisi
BEYOĞLU
Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy
Akarsu Yokuşu Sokak, Cihangir
Kamondo Merdivenleri, Galata
Boğazkesen Caddesi, Tophane
Galip Dede Sokağı, Karaköy
Fransız Sokağı, Beyoğlu
Serdar-I Ekrem Sokağı, Galata
Cihangir Parkı
Taksim Metrosu
BÜYÜKÇEKMECE
Büyükçekmece Sahili
Kültür Parkı
ÇATALCA
Çiftlik Köyü
Kiptaş Konutları
ÇEKMEKÖY
Doğa Park
ESENLER
Esenler Dörtyol Meydanı
Esenler Bölge Parkı
Esenler Otogarı
Cumhuriyet Meydanı
EYÜPSULTAN
Kemerburgaz Kent Ormanı
Otakçılar Parkı
FATİH
Merdivenli Yokuş, Balat
Vodina Caddesi, Balat
Gülhane Parkı, Eminönü
50.Yıl Parkı
GAZİOSMANPAŞA
Mevlana Parkı
GÜNGÖREN
80.Yıl Parkı
KADIKÖY
Karakolhane Caddesi, Rasimpaşa
Bademaltı Sokak, Caferağa
İskele Sokak, Caddebostan
Yenisahra Doğa Parkı
Göztepe 60.Yıl Parkı
Moda Sahili
Kadıköy Vapur İskelesi
Caddebostan Sahili
Boğa Heykeli Önü
KAĞITHANE
Hasbahçe Mesire Alanı
KARTAL
Çamlık Parkı
KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya Sahil Parkı
MALTEPE
50.Yıl Parkı
Özgürlük Parkı
PENDİK
Kaynarca Bölge Parkı
SANCAKTEPE
Safa Tepesi
Sancaktepe Ormanı
SARIYER
Sarıyer Poligon Parkı
SİLİVRİ
Silivri Meydanı
SULTANBEYLİ
Gölet Park
SULTANGAZİ
Cebeci Parkı
ŞİLE
Kültür Parkı
ŞİŞLİ
Akkavak Sokak, Nişantaşı
Maçka Habitat Parkı
Maçka Demokrasi Parkı
Osmanbey ve Mecidiyeköy Metrosu
TUZLA
Atatürk Meydanı
ÜMRANİYE
Ümraniye Meydanı
ÜSKÜDAR
Perihan Abla Sokağı, Kuzguncuk
Üsküdar İskelesi
ZEYTİNBURNU
Çırpıcı Parkı