İstanbul Modern | Kodlanan Bedenler atölyesi

İstanbul Modern ve Kraliyet Sanat Koleji - Royal College of Art (RCA) işbirliğinde düzenlenen tekstil ile teknoloji ilişkisine odaklanan “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı çevrimiçi etkinlik dizisi 29 Nisan’da “Kodlanan Bedenler” başlıklı atölye ile devam ediyor

Etkinlik dizisi, tekstil alanındaki yeni yöntem ve sistemleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlıyor. İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile birlikte yürüttüğü proje, farklı alanlarda uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getirirken, geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kamuya açık olarak düzenlenen çevrimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizisinde, teknoloji-zanaat ilişkisine odaklanılıyor. Bu kapsamda katılımcılara kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor.

Giulia Tomasello tarafından yürütülen “Kodlanan Bedenler” adlı atölye dizisinde katılımcılar, Arduino ile kodlamanın temelleri, yumuşak giysiler ve biyolojik tekstillere dair pek çok şey öğreniyor ve deneyimliyor.



Giulia Tomasello kimdir?

Katılımcılar giyilebilir teknolojiler dünyası ile tanışarak, elektroniğin temelleri ve Arduino ile kodlamanın yanı sıra elektronik sensör üretme ve programlama, konsept geliştirme ve fiziksel yumuşak nesne prototipleri hazırlama konularında bilgi ve beceriler edinme imkânı buluyor.

Kadın sağlığı konusuna odaklanan ve biyoteknolojiyi etkileşimli giysiler ile birleştirerek alana yenilikler getiren etkileşim tasarımcısı Giulia Tomasello; Alma, Future Flora ve Rethinking the Bra projeleriyle EU Horizon 2020 tarafından Re-FREAM, STARTS Prize ve WORTH Partnership ödüllerine layık görüldü ve son dönemde disiplinlerarası çalışmalarıyla dikkat çekerek Japonya’da verilen World OMOSIROI Ödülü’nün de sahibi oldu.

Kadın sağlığına dair bilgilerin gelişip derinleşmesine katkıda bulunarak tıp ile sosyal bilimler kesişiminde yenilikçi araçlar geliştiren Giulia, yumuşak giysilerin temellerini ve biyolojik tekstilleri tanıtmak üzere tasarladığı eğitim platformu Kodlanan Bedenler bünyesindeki etkinliklerinin yanı sıra, Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Royal College of Arts, Londra ve Politecnico, Milano’da yumuşak teknolojiler üzerine çalışmalar sürdürüyor.

Canlı video konferans etkinliğine katılılm 15 kişiyle sınırlı ve ücretsizdir. İngilizce gerçekleşecek buluşmalarda simultane çeviri yapılacaktır.