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İstanbul'un efsunluğu güzelliği 'Gülendamın Renkleri' sergisinde

Renklerin tarihi mekanlarla buluştuğu sergi; Gülendamın Renkleri; Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sanatçı Selvigül Şahin'in ilk kişisel sergisi 27 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
İstanbul'un efsunluğu güzelliği 'Gülendamın Renkleri' sergisinde

İstanbul ve Camileri ‘Gülendamın Renkleri’nde buluştu

Kitaplarında insanlığın soylu hikayesini bu toprakların köklü kültürü ve içimize işlemiş geleneğiyle harmanlayıp günlük hikayelerini kurgulayan edebiyatçı yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin’in ilk kişisel sergisi Fatih Kültür Sanat Merkezinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Binnur Feyizli Keskin’in küratörlüğünü gerçekleştirdiği resim sergisinden elde edilen gelirin yarısı deprem bölgesine gönderilecek.

Uzun zamandır acı, hüzün, yokluk ile ümit, aşk ve sevdayı hikayeleştiren sanatçı Selvigül Şahin, eserlerinde yüreğimize dokunan cümlelerini artık fırçasının erdemli yolculuğu ile renklere yansıtmış. İstanbul ve Camilerinin siluetinden oluşan 45 tabloluk bu ilk kişisel sergisinde Şahin, renklerin mekanla özdeşleşen ve efsunlaşan halini tablolarına yansıtmış. Gülendam’ın fırça ile İstanbul’un tarihi mekanlarında çıktığı yolculuğa tanıklık etmek için sergiyi Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde 27 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Selvigül Kandoğmuş Şahin’in diğer eserleri; Yusufhan, Hayırlı Haber, Arınma Zamanları, Allah Her Yüreğe Dokunur, Kadim Şehirler, Gülendamın Renkleri, Eylül Sancısı, Hızırla Yolculuk, Savrulan, Kalbin Duası, Kalemin Yazgısı, Senden Daha Güzeli Yok, Ahır Zaman Notları, Kırık Zamanlar.

Son Güncelleme: 17.05.2023 15:15
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