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İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk

İtalyan Lisesi ve İstanbul Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte bir korsanın tarihi serüvenleri konuşuldu

17 Mayıs 2024 Cuma 15:39
İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk






İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk


İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin, İtalyan Lisesi işbirliğiyle bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlediği Tarih Dersleri serisinin dördüncü ve yaz arasından önceki son etkinliği, “Francis Drake, Dünyanın Öbür Ucunda Bir Korsan” başlığıyla 16 Mayıs Perşembe akşamı Bilim Beyoğlu’nda gerçekleşti! 


Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, akademisyen David Salomoni, Avrupa tarihinin en etkileyici figürlerinden korsan Francis Drake’in hikâyesini anlatırken 16. yüzyılda yaşanan radikal ve travmatik değişimlere de değindi. İtalya’nın önemli yayınevlerinden Laterza tarafından hazırlanan ve ülkemizde de büyük ilgi gören Tarih Dersleri serisi, üç aylık yaz arasının ardından eylül ayından itibaren “Dünyanın Sınırları” ana başlığı altında her ay uzman akademisyenlerin konuşmalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

İtalya’da akademik ve bilimsel yayınlarıyla tanınan Laterza yayınevi tarafından hazırlanan “Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri serisi, İtalyan Kültür Merkezi ve İtalyan Lisesi işbirliğinde bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor. Tarih, hukuk, hümanizm üzerine önemli kitaplardan esinlenen ve İtalya’da yoğun ilgiyle karşılanan konferans dizisi, şimdi de İstanbul’da her yaştan araştırmacı, öğrenci ve tarih meraklılarını ağırlıyor. Yaz dönemi hariç her ay gerçekleşen etkinliklerde, Türkiye’den ve İtalya’dan uzman akademisyenlerin Mısır’dan Yunan ve Roma dönemlerine, Orta Çağ’dan çağdaş döneme kadar insanların çizdiği sınırları ele aldığı konuşmalar gerçekleşiyor. Katılımcılara geçmiş olaylar, kişilikler ve medeniyetler konusunda geniş bir perspektif sunmayı hedefleyen seri, tarihi derinlemesine anlama ve günümüz dünyasıyla yeniden bağlantı kurmayı amaçlayan güncel tarihsel analizlere dayanıyor. 2024’te 700. ölüm yıl dönümü olan Marco Polo gibi dünya ve İtalya tarihinde tanınmış figürlere de odaklanan seride temel olarak, sınır kavramının tarihsel ve kültürel olarak reddedildiği, farklı ve özgün yolları ele alınıyor.

Toplam sekiz konferansın yer aldığı serinin “Francis Drake, Dünyanın Öbür Ucunda Bir Korsan” başlıklı dördüncü konuşmasını, Siena Yabancılar Üniversitesi’nde ders veren akademisyen David Salomoni gerçekleştirdi. 16 Mayıs 2024 Perşembe akşamı Bilim Beyoğlu’nda gerçekleşen konuşmasında Salomoni, radikal ve travmatik değişimlerin yaşandığı; Avrupa’nın Amerika, Asya ve Afrika gibi yeni kıtalara yayılmasıyla baş döndürücü zorluklara sahne olan 16. yüzyılı, korsan Francis Drake’in hikâyesi üzerinden ele aldı. Köle tüccarı, Kraliçe I. Elizabeth’in hizmetinde savaşçı, ateşli Protestan vaiz, kâşif, bilim adamı ve coğrafyacı olarak Avrupa tarihinin en etkileyici figürleri arasında yer alan korsan Francis Drake’in öyküsü, katılımcılara tarihin içinde ve sınırlarda gezinen bir yolculuk sundu.

Tarih Dersleri serisi üç aylık yaz arasının ardından 19 Eylül’de “Eski Mısırlılar ve Ölümden Sonra Yaşam”; 9 Ekim’de “Güneş Sisteminin Sınırları”; 6 Kasım’da “Soğuk Savaş ve Bloklar Halinde Dünya”; 11 Aralık’ta ise “Haritalardan Web’e. Sınırların Kaderi” başlıklarıyla devam edecek. Tüm konuşmaların ücretsiz olarak ve İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirildiği “Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri’nin gelecek etkinliklerine İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırılabilir.
 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKorsanItalyan Kültür Merkezi
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