Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor
Canlı müziğin adresi Jolly Joker, Alaçatı’da 30 Temmuz Cuma Koray Avcı, 31 Temmuz Cumartesi 90’lar Kafası: Nihat Sırdar, 4 Ağustos Çarşamba Yıldız Tilbe, 5 Ağustos Perşembe Zeynep Bastık, 6 Ağustos Cuma Levent Yüksel, 7 Ağustos Cumartesi Gülşen,13 Ağustos Hakan Altun, Adana’da 31 Temmuz Cumartesi Uzi, 6 Ağustos Cuma Can Gox, 8 Ağustos Pazar Yeni Türkü, Mersin’deki yeni adresi Mersin Marina'da ise 7 Ağustos Cumartesi akşamı Yeni Türkü konserlerine ev sahipliği yapacak.
2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayıp canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı.
Jolly Joker, Temmuz ayında itibaren yeni kimliği ile yolculuğuna devam ediyor. ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.
Jolly Joker Alaçatı Ağustos Programı
4 Ağustos Çarşamba - Yıldız Tilbe
6 Ağustos Cuma - Levent Yüksel
7 Ağustos Cumartesi - Gülşen
11 Ağustos Çarşamba - Yıldız Tilbe
13 Ağustos Cuma – Hakan Altun
14 Ağustos Cumartesi – Çakal & Reckol
18 Ağutos Çarşamba – Buray
20 Ağustos Cuma – Levent Yüksel
21 Ağustos Cumartesi - Gülşen
Jolly Joker Adana Ağustos Programı
6 Ağustos Cuma - Can Gox
8 Ağustos Pazar - Yeni Türkü
12 Ağustos Perşembe - Madrigal
13 Ağustos Cuma - Perdenin Ardındakiler
14 Ağustos Cumartesi - Bilal Sonses
18 Ağustos Çarşamba - Sagopa Kajmer
19 Ağustos Perşembe - Zen-G
20 Ağustos Cuma – Koray Avcı
Jolly Joker Mersin Ağustos Programı
7 Ağustos Cumartesi - Yeni Türkü
12 Ağustos Perşembe - Buray
13 Ağustos Cuma - Madrigal
14 Ağustos Cumartesi - Perdenin Ardındakiler
15 Ağustos Pazar - Bilal Sonses
20 Ağustos Cuma - Cem Adrian
21 Ağustos Cumartesi - Koray Avcı
25 Ağustos Çarşamba - Duman
28 Ağustos Cumartesi - Gülşen