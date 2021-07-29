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Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor

‘Sana Göre’ müziğin adresi Jolly Joker, ‘Moduna Göre’ konserleriyle Alaçatı, Adana ve Mersin'deki mekanlarında yaz akşamlarını yıldızlar geçidine çeviriyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:20
Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor

Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor

Canlı müziğin adresi Jolly Joker, Alaçatı’da 30 Temmuz Cuma Koray Avcı, 31 Temmuz Cumartesi 90’lar Kafası: Nihat Sırdar, 4 Ağustos Çarşamba Yıldız Tilbe, 5 Ağustos Perşembe Zeynep Bastık, 6 Ağustos Cuma Levent Yüksel, 7 Ağustos Cumartesi Gülşen,13 Ağustos Hakan Altun, Adana’da 31 Temmuz Cumartesi Uzi, 6 Ağustos Cuma Can Gox, 8 Ağustos Pazar Yeni Türkü, Mersin’deki yeni adresi Mersin Marina'da ise  7 Ağustos Cumartesi akşamı Yeni Türkü konserlerine ev sahipliği yapacak. 

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekanla büyük bir aileye dönüştü. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayıp canlı konser deneyimini misafirlerine üst düzeyde yaşattı.

Jolly Joker, Temmuz ayında itibaren yeni kimliği ile yolculuğuna devam ediyor. ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açarak bu alandaki öncü kimliğini de koruyor.

Jolly Joker Alaçatı Ağustos Programı

4 Ağustos Çarşamba -   Yıldız Tilbe

6 Ağustos Cuma -   Levent Yüksel

7 Ağustos Cumartesi - Gülşen

11 Ağustos Çarşamba - Yıldız Tilbe

13 Ağustos Cuma – Hakan Altun

14 Ağustos Cumartesi – Çakal & Reckol

18 Ağutos Çarşamba – Buray

20 Ağustos Cuma – Levent Yüksel

21 Ağustos Cumartesi - Gülşen

Jolly Joker Adana Ağustos Programı

6 Ağustos Cuma - Can Gox

8 Ağustos Pazar - Yeni Türkü

11 Ağustos Çarşamba - Buray

12 Ağustos Perşembe - Madrigal

13 Ağustos Cuma - Perdenin Ardındakiler

14 Ağustos Cumartesi - Bilal Sonses

18 Ağustos Çarşamba - Sagopa Kajmer

19 Ağustos Perşembe - Zen-G

20 Ağustos Cuma – Koray Avcı

 

Jolly Joker Mersin Ağustos Programı

7 Ağustos Cumartesi - Yeni Türkü

12 Ağustos Perşembe - Buray

13 Ağustos Cuma - Madrigal

14 Ağustos Cumartesi - Perdenin Ardındakiler

15 Ağustos Pazar - Bilal Sonses

20 Ağustos Cuma - Cem Adrian

21 Ağustos Cumartesi - Koray Avcı

25 Ağustos Çarşamba - Duman

28 Ağustos Cumartesi - Gülşen

Anahtar Kelimeler:
Jolly JokerJolly Joker Konser
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