Kadıköy Çizgi Festivali'de ünlü çizerler buluştu

Kadıköy Çizgi Festivali'den ünlü çizerler buluştu



Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başladı. 3 gün sürecek festivalin açılışı yazar Güven Erkin Erkal’in moderatörlüğünde, Moğollar söyleşisiyle başladı. Açılış programı Moğollar grubunun yeniden bir araya gelmesine vesile olan, haziran ayında aramızdan ayrılan karikatürist Kaan Ertem anısına düzenlendi.

Açılış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Çizgi Festivali’ni daha önceki senelerde Sahaf Festivali’nin içerisinde yapıyorduk bu sene ayırdık bağımsız bir şekilde Yoğurtçu Parkı’nda yapıyoruz. Hep söylüyoruz artık klişe bir söz oldu Kadıköy kültürün sanatın başkenti, kültüre sanata yön veren önemli merkezlerden birisi. Bu prensiple ve idealle Çizgi Festivali’ne desteğimiz geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu sene ve gelecekte de artarak devam edecek.” dedi.

Söyleşinin ardından Moğollar konser verdi. Festival alanında kurulan stantlarda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşuyor. Programda çocuk yayınevi stantları ile birlikte çocuklar için de atölye çalışmaları yer alıyor.

MEZAT BULUŞMASI

Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölümünde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak. Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 26 Eylül Pazar günü düzenleyeceği mezat 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

FİLM GÖSTERİMLERİ

Festival programında bu yıl iki filmin gösterimi yapılacak. 25 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar ödüllü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen Şato” filmi izlenebilecek. 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönettiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” gösterilecek.