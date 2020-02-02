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Kadıköy-Moda Tramvay'nın yolcu kapasitesi arttı.     

Kadıköy – Moda arasında hizmet veren T3 Tramvay Hattı 2020 yılına yeni sefer tarifesiyle başladı.

02 Şubat 2020 Pazar 16:51
Kadıköy-Moda Tramvay'nın yolcu kapasitesi arttı.     

Kadıköy-Moda Tramvay'nın yolcu kapasitesi arttı.     

    Kadıköy – Moda arasında hizmet veren T3 Tramvay Hattı 2020 yılına yeni sefer tarifesiyle başladı. Her gün 06:55 – 21:00 saatleri arasında İstanbul’un en önemli merkezlerinden birinde hizmet veren hatta, 2019 yılının ilk aylarında 08:10 – 19:10 saatleri arasında 2 vagonlu, kalan saatlerde ise tek vagonlu trenler, günlük 3 bin 900 yolcu kapasitesi ile çalışıyordu. 2019’un sonunda, gün boyunca 2 vagonlu trenlerle hizmet verilmeye başlandı ve yolcu kapasitesi yüzde 10 artırılarak 4 bin 300 kişiye ulaştırıldı.
   Yolculardan gelen talepler ve sefer sayısındaki artıştan memnuniyet duyulduğu yönündeki geri bildirimler sonucunda, 2020 yılı itibariyle 14:00 – 19:00 saatleri arasında 3 vagonlu, günün geri kalan saatlerinde ise 2 vagonlu araçlar kullanılmaya başlandı. Bunun sonucu olarak, hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi 2019’un aynı dönemine göre yüzde 30’a yakın bir artış göstererek 5 bin yolcuya ulaştı.
   1 Kasım 2003’te hizmete giren Kadıköy – Moda Tramvay Hattı, 2,6 km uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşuyor. 4 adet tramvay aracının çalıştığı hat, Kadıköy Meydanı’ndan başlıyor, otobüs özel yolu üzerinden Bahariye Caddesi’ni takip ederek Moda’ya, Moda Caddesi üzerinden tekrar Kadıköy Meydanı’na ulaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy – ModaTramvay
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