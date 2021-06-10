Kıraç'ın Milli Takım için bestelediği şarkı tepkilere neden oldu

Güçlü yorumu, müziği ve sesi ile milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran ünlü sanatçı Kıraz, Türk Milli Takımı için bestelediği son şarkısı ve klibi ile eleştirilerin hedefinde. Hamaset dozu oldukça yüksek şarkının savaşa gitmeye hazırlanan askerler için uygun olduğunu söyleyen hayranlarından Kıraç için ilginç yorumlar var.

Haydi! Milli Takım!

Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer MEHMETÇİK siniz!???????????????????????? https://t.co/OaQL107Lme pic.twitter.com/REqp2GSRzJ — KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 9, 2021

Şarkıcı Kıraç, Milli Takım için hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz' ifadeleriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımı için "Haydi" şarkısını yazdı.

Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaştı.

Şarkının sözlerinde de benzer ifadelere yer veren Kıraç futbolculara 'Sen de askersin' sözleriyle seslendi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkıyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Twitter'da yapılan paylaşımlarda "Savaşa mı gidiyoruz" yorumları yapıldı.

Futbolun yalnızca bir spor olduğunu savunan Twitter kullancıları Kıraç'ı eleştirdi. Bazı yorumlar şöyle;