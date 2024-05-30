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Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü

Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden söyleşilere, film gösterimlerinden sergilere kadar geniş bir yelpazede programlarla Şanlıurfa'yı renklendirdi. 

30 Mayıs 2024 Perşembe 10:10
Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü






Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da büyük ilgi gördü


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üçüncüsünü düzenlediği festival kapsamında geçtiğimiz gün, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog ve yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu.

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'ın Sıradaki Durakları Bursa ve Samsun

İnsan psikolojisi, zamanın ruhu, derin mutsuzluk, geçmişin yükünden kurtulma yolları ve günlük yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıklarıyla gerçekleşen söyleşi, Şanlıurfalılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'ın bir sonraki durağı ise Bursa ve Samsun olacak.
 

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Kültür Yolu Festivali
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