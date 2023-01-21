Lodus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak

• Ludwig van Beethoven Do Majör Yaylı Dörtlü Op.59 No.3 “Razumovsky”

1806'da Rusya'nın Viyana Büyükelçisi ve aynı zamanda amatör kemancı olan Kont Razumovsky’nin talebi üzerine yaylı dörtlüsü için yaptığı bu eserde Beethoven, tüm entelektüel birikim ve gücü ile varlık göstermiş. Çağdaşları Beethoven’in bu eserini ilk dinlediklerinde büyük bir şaşkınlığa uğramışlar; buna karşılık olarak Beethoven onlara eserine yönelik derin bir öngörü içeren bir karşılık vermiş; “ Bu eser sizin için değil, sonraki çağ için” … Teknik zorluğu ve yorum güçlüğü oldukça ustalık isteyen bu eser, dinleyenler için nefes kesici ve şaşırtıcı derecede etkileyici.



• Franz Schubert Re minör Yaylı Dörtlü No.14 “Ölüm ve Genç Kız

Re minör minör Yaylı Dörtlüsü No. 14, Ölüm ve Kız, Franz Schubert'in "oda müziği repertuvarının temel taşlarından biri" olarak anılıyor. 1824 yılında ciddi bir hastalık geçiren Franz Schubert, ölüme çok yaklaştığını hissederek bu eseri yazmış. Eser adını Schubert’in 1817’de yazdığı aynı isimli şarkının temasını dörtlünün ikinci bölümünde kullanmasından alır.





LUDUS ENSEMBLE üyeleri;

Banu Selin AŞAN, keman

Eylül Umay TAŞ, keman

Göknil ÖZKÖK SEZENER, viyola

Çağlayan ÇETİN, viyolonsel



Biletler Mobilet.com’dan temin edilebilir.

