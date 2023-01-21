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Lodus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak

30 Ocak 2023 Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleşecek konserde LUDUS ENSEMBLE oda müziği repertuvarında büyük öneme sahip iki yaylı dörtlü seslendirecek.

21 Ocak 2023 Cumartesi 00:31
Lodus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak

Lodus Ensemble Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak

 • Ludwig van Beethoven Do Majör Yaylı Dörtlü Op.59 No.3 “Razumovsky”
1806'da Rusya'nın Viyana Büyükelçisi ve aynı zamanda amatör kemancı olan Kont Razumovsky’nin talebi üzerine yaylı dörtlüsü için yaptığı bu eserde Beethoven, tüm  entelektüel birikim ve gücü ile varlık göstermiş.  Çağdaşları Beethoven’in bu eserini ilk dinlediklerinde büyük bir şaşkınlığa uğramışlar; buna karşılık olarak Beethoven onlara eserine yönelik derin bir öngörü içeren bir karşılık vermiş; “ Bu eser sizin için değil, sonraki çağ için” … Teknik zorluğu ve yorum güçlüğü oldukça ustalık isteyen bu eser, dinleyenler için nefes kesici ve şaşırtıcı derecede etkileyici.
 
• Franz Schubert Re minör Yaylı Dörtlü No.14 “Ölüm ve Genç Kız
Re minör minör Yaylı Dörtlüsü No. 14, Ölüm ve Kız, Franz Schubert'in "oda müziği repertuvarının temel taşlarından  biri" olarak anılıyor.  1824 yılında ciddi bir hastalık geçiren Franz Schubert, ölüme çok yaklaştığını hissederek bu eseri yazmış. Eser adını Schubert’in 1817’de yazdığı aynı isimli şarkının temasını dörtlünün ikinci bölümünde kullanmasından alır.
 

 LUDUS ENSEMBLE üyeleri; 

Banu Selin AŞAN, keman  
Eylül Umay TAŞ, keman  
Göknil ÖZKÖK SEZENER, viyola  
Çağlayan ÇETİN, viyolonsel 
 
Biletler Mobilet.com’dan temin edilebilir.
 

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Lodus EnsembleKonseriKonser
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