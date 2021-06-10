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Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi

Medical Park Gebze Hastanesi’nde ‘Bir Sağlıkçının Emeği’ adıyla sergilenen Goblen Sanatı sergisi yoğun ilgi gördü. 

10 Haziran 2021 Perşembe 15:09
Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi

Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi

Açıldığı tarihten bu yana halka açık sağlık programlarına ve etkinliklere önem veren Medical Park Gebze Hastanesi, sanatsal çalışmalara da hastane içinde yer vermeyi sürdürüyor. Hastane bu kez de geçmişten günümüze tarihi alt yapısıyla ve değerleriyle gelen goblen sanatı sergisine ev sahipliği yaptı. 

30 yıllık emeğin yansıması

Serginin sahibi olan Medical Park Gebze Hastanesi ameliyathane hemşiresi Necmiye Coşkun, misafirlerin ve hastane çalışanlarının yoğun ilgisinden dolayı sevinçli olduğunu dile getirdi. Sergi açılışı sırasında kısa bir konuşma yapan Necmiye Coşkun, 30 yıllık emeğini sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirterek sergiyi açtı.

Sergi açılışına katılan Medical Park Gebze Hastanesi yönetiminden Genel Müdür Dr. Nihat Taşdemir, Başhekim Dr. Erol Turan, Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kutay Aras ve Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Yılmaz Kars ve Başhemşire Esra Adıgüzel, ameliyathane hemşiresi Necmiye Coşkun’u tebrik ederek hastane olarak sanatsal çalışmaları desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Son Güncelleme: 10.06.2021 15:12
Anahtar Kelimeler:
Medical Park Gebze HastanesiGoblen Sanatı
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