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Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri sezonu “Neveser Kökdeş” konseriyle kapatıyor. 

28 Mayıs 2024 Salı 10:17
Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri






Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri

Misafir solist Çiğdem Yarkın ve misafir genç solist Neva Gerişlioğlu’nun, ünlü bestekâr, güfteci ve tanburi Neveser Kökdeş’in eserlerini seslendirecekleri konser 2 Haziran Pazar 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor. 

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor. 

Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
Lütfiye Özer - Kemençe
Gamze Ege Yıldız - Tanbur
Caner Can – Kanun
Gökhan Sığırtmaç – Viyolonsel

Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Pera Müzesi Dostları’na %50 indirim uygulanır. Yerler sınırlı ve numaralıdır.

Anahtar Kelimeler:
KonserKonseri
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