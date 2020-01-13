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PKK terörüyle can vermişti | Onat Kutlar Kadıköy'de anıldı

The Marmara Cafe'ye terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şair Yazar Onat Kutlar Kadıköy'de anıldı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:38
PKK terörüyle can vermişti | Onat Kutlar Kadıköy'de anıldı


PKK terörüyle can vermişti | Onat Kutlar Kadıköy'de anıldı


Terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda can veren Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar vefatının 25’inci yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında düzenlenen “Onat Kutlar Bir Şenliktir” adlı programla anıldı.

Bombalı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 11 Ocak 1995’te hayatını kaybeden Onat Kutlar’ın anısına, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında anma programı düzenlendi. Etkinliği izleyenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar ve Onat Kutlar’ın yakın dostları da vardı.

“Onat Kutlar Bir Şenliktir” anma programının sunuculuğunu, senaryosunu Onat Kutlar’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ömer Kavur’un yaptığı “Yusuf İle Kenan” filmi ile 1979 yılında 15 yaşında ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu Cem Davran ile yazar Zeynep Oral yaptı. Zeynep Oral ile Cem Davran’ın Kutlar'ın hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler aktardığı gecede, Kutlar'ın fotoğraflarından ve konuşmalarından oluşan filmler de gösterildi.


“ONAT KUTLAR’IN MİRASI HER ZAMANKİNDEN DAHA DEĞERLİ”

Açılışta konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Onat Kutlar’ın sadece bir yazar ve şair değil, Sinematek’ten İstanbul Film Festivali’ne uzanan biz dizi kolektif çabanın kurucusu ve yöneticisi olduğunun altını çizdi. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Onat Kutlar'ın mirası, insanımızın dört bir koldan kuşatıldığı bugün, her zamankinden daha değerli bizim için. Onat Kutlar, aynı adı taşıyan şiirinde 'Ne kalacak bizden geriye?' diye sorar. Bize düşen şimdi bu salonda sevgili Onat Kutlar'a ‘İnsan kaldı, şiir kaldı, aşk kaldı, umut kaldı’ diye seslenmek olacaktır." diye konuştu. Odabaşı, Onat Kutlar’la birlikte aynı saldırıda hayatını kaybeden Yasemin Cebenoyan’ı da rahmetle andı.


CEVAT ÇAPAN, ONAT KUTLAR’I ANLATTI

1965'te Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından kurulan Türk Sinematek’in kurucularından Cevat Çapan da gecede bir konuşma yaptı. Onat Kutlar'ın 1959 yılında 23 yaşında yazdığı ‘İshak’ isimli kitabıyla tanındığını belirten Çapan, "Birdenbire olgun bir yazar bizi karşılandı. Kimse 'Ne kadar genç bir yazar, ne kadar acemice yazılmış bu kitap ve öyküler' diyemedi. Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza. Onat Kutlar saygı duyulan, sevilen, deneyimli ve kendinden yaşça büyük eleştirmenler tarafından da benimsenen bir isim oldu.” diye konuştu.


GENCO ERKAL, KUTLAR’IN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Yazar Adnan Özyalçıner ve Hülya Uçansu’nun da konuşmacı olarak yer aldığı gecede usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Onat Kutlar'ın "Yeter ki Kararmasın" ve “Gündemdeki Konu” eserlerinden bir seçkiyi seslendirdi.


Program İdil Biret'in, "Kromatik Fantezi ve Füg", "Mazurka" ve "Andante Spianato ve Büyük Polonez" eserlerini çaldığı piyano resitaliyle sona erdi.

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Son Güncelleme: 13.01.2020 10:42
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Onat Kutlar
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