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Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi

17'nci kişisel sergisine 'Yapboz Düşünceler' adını veren Ressam Selda İnci, kadın sanatçılara armağan ettiği serginin ardından, bir başka sergisini ise Çanakkale Şehitleri'ne adadı

02 Mart 2022 Çarşamba 08:41
Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi

Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi


Düşüncelerin değişimini tuvale yansıtan ünlü ressam Selda İnci’nin 17. kişisel sergisi “Yapboz Düşünceler” 8-17 Mart tarihleri arasında İstanbul Moda SB Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sanatçılara hediye olarak açılan Yapboz Düşünceler Sergisi’nde sanatçının, yaşanan olaylar karşısında düşünlerin nasıl değişken olduğu ve fikirlerin hiçbir zaman sabit olmadığını göreceksiniz. 15 yağlı tablodan oluşan sergiyi kaçırmayın.

İki önemli günde iki önemli sergi konseptiyle yola çıkan ressam Selda İnci’den 18. kişisel sergi haberi de “18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitleri Anma” gününde yine İstanbul Moda da SB Sanat Galerisi’nde sergileyeceği anlamlı tek resimlik sergisi geldi.“

Osmanlı’nın ilk sahte parası” olarak tarih sayfalarında yer alan paranın yağlı boya tablosunu yapan ressam İnci, “Çanakkale' de savaşan tüm askerlerin, şehit düşenlerin, gazi olanların, vatan sevgisiyle her şeyi göze alıp, içlerindeki ilahi aşkla güçlenip, haklı mücadeleleri için yaptıkları çabaları hissederek ben de Mehmet Muzaffer gibi bir gecede yaptım bu ulvi eseri..” dedi.

OSMANLININ İLK SAHTE PARASININ HİKAYESİ 


 
“Osmanlının ilk sahte parasının resmi" olarak bilinen bu paranın hikayesi; Çanakkale’deki birliğinin ihtiyacı olan kamyon lastiklerini alabilmek için Mehmet Muzaffer Bey, birliğindeki yarbayın “askerlerin ayağına postal alamıyoruz, kamyon lastiği için hiç paramız yok” deyince bir gecede çini mürekkebi ile bir 100’lik banknot yapar. Ve lastikleri almak için bu sahte banknot tüccara verir. Tüccar banknotu bankaya götürdüğünde paranın sahte olduğunu anlar.  Paranın üzerinde ise gerçek paralarda yazan "Bedeli Der Saadet’te altın olarak tesviye olunacaktır" ibaresi yerine "Bedeli Çanakkale'de şehitlerin kanı ile ödenecektir" yazılıdır.

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