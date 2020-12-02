Sabri Ülker Vakfı’ndan ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’

Toplumda gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilimsel bilgilerin temel alınması amacıyla projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı, pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmaları ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’nde bir araya getirdi. Salgın hastalıklar konusunda önemli bir referans kaynağı olacak bu rehber ile doğru bilinen yanlışlar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili genel bilgiler ve nasıl korunulacağı güvenilir bir kaynaktan öğrenilebilecek.

Sağlık ve beslenme alanlarında bilimsel bilginin temel alınmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı, Covid-19 salgını döneminde de dünyada referans kurumlarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle birçok önemli çalışmaya imza attı. Toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla bu çalışmaları bir araya getiren Sabri Ülker Vakfı oluşturduğu ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’ yaşam boyu önemli bir referans kaynağı olacak.

Doğru bilinen yanlışlara dikkat!

Rehber, bulaşıcı haftalıklarla ilgili genel bilgileri, doğru beslenme önerilerini, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili detayları içeriyor. Covid-19 salgını döneminde çocuklara bu sürecin nasıl anlatılması ve bu süreçte ebeveynlerin nasıl destek olması gerektiğine ilişkin önerilerin de paylaşıldığı rehberde salgın döneminde gıda alışverişi ve doğru maske kullanımı ile ilgili detaylar da yer alıyor.

Bağışıklığı güçlendiren beslenme yöntemlerinden, bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir koruma olan hijyen önerilerine, karantina döneminde evlerde gerçekleştirilebilen etkili aktif yaşam metotlarından stres yönetimine, salgın döneminde sağlıklı kalmak için gerekli önlemler rehberde bir araya geliyor.

Sabri Ülker Vakfı oluşturulan ‘Salgın Hastalıklara Karşı Sağlıklı Yaşam Rehberi’ne vakfın internet sitesi www.sabriulkervakfi.org üzerinden ulaşılabilir.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.