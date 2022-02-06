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Şairler ve Şarkılar 8 Şubat’ta CRR’de

Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Türk Müziği Topluluğu’nun, 8 Şubat’ta vereceği konserde; aşk, hüzün, sevinç ve İstanbul temalı ölümsüz eserlerden oluşan repertuvar müzikseverlerle buluşacak. 

06 Şubat 2022 Pazar 17:20
Şairler ve Şarkılar 8 Şubat’ta CRR’de

Şairler ve Şarkılar 8 Şubat’ta CRR’de

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 8 Şubat akşamı, “Şairler ve Şarkılar” başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser, saat 20.00’de başlayacak. Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın aralarında olduğu şairlerin; Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl gibi besteciler tarafından notaya dökülen şiirleri seslendirilecek. 

Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Türk Müziği Topluluğu’nun, 8 Şubat’ta vereceği konserde; aşk, hüzün, sevinç ve İstanbul temalı ölümsüz eserlerden oluşan repertuvar müzikseverlerle buluşacak. 

Bu eserlerden bazıları şöyle: Enginde Yavaş Yavaş Günün Minesi Soldu, İstanbul'da Boğaz İçinde, Bir Ateşim Yanarım, Gri Denizin Nazlı Kızı ve Martılar. 

Merve Utandı Kalkan, Leyla Ertem, Selin Yücesoy, Esra İpekçioğlu, Sait Berker Seymenoğlu, Alican Aygün, Yaşar Binici ve Murat Avşar solist olarak yer alacak.

20 ve 30 TL olan konserin biletleri, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir. 

Son Güncelleme: 06.02.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
Konsarşairşiirşarkı
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