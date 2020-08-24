Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrimiçi yayında! | İstanbul Modern

Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluşturan “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi devam ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:32
Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrimiçi yayında! | İstanbul Modern

Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrimiçi yayında!

Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında, dünyanın dört bir köşesinden sanatçıları İstanbul’daki zanaatkârlarla Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluşturan “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi devam ediyor. Sergi sürecini sanatçı ve zanaatkârlar gözünden yansıtan videolar ise müzenin web sitesinde yayına girdi.

İstanbul Modern’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu. Zanaat ustalarıyla çalışmalar yapan sanatçıların yapıtları 18 Ekim 2020’ye kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Sanatçı ve zanaatkârlar süreci anlatıyor

Sergi müzede devam ederken, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreçlerinin kayıt altına alındığı videolar da müzenin web sitesinde yayınlanmaya başladı. Proje sürecinin önemini yansıtan belgeleme çalışmaları farklı zanaat tekniklerini gösterirken sanatçılarla zanaatkârların işbirliğine odaklanıyor.

İstanbul’daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi İstanbul’un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşünmeye davet ediyor. İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi.

Bakü’den Londra’ya, Meksiko’dan Kopenhag’a

İstanbul Modern’in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin küratörlüğünü üstlendiği sergide yapıtları yer alan sanatçılar, kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanıyor ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürütüyor.

Uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar; Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin) olarak sıralanıyor. Süreçte ve sergide projenin bir parçası olarak sanatçılara metal ustası Artin Aharon, metal sıvama ustası Lokman Çilingir, döşeme ustası Abdullah Doğan, heykeltıraş Betina Hobeş, ebru ustası Nesime Kantar, yorgancı Abdullah Karahan, nakışçı Özgü Karcı, yazma ustası Veliye Martı, halı üreticisi Erhan Ör, metal dövü ustası Zeki Topbaş ve marangoz Gökmen Uzun eşlik etti.

“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar”, geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul’daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu’ndan ödünç alınan, İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor.

Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
İstanbul Modern’den çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu
İstanbul Modern’den çocuklara çevrimiçi yaz sanat okulu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
Neden oyun oynarız?
Neden oyun oynarız?
İstanbul Modern Sinema’da bu hafta sonu
İstanbul Modern Sinema’da bu hafta sonu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak
İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli
İstanbul Modern Sinema çevrimiçinde | Bir Sigmund Weinberg Belge-meseli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Uluslararası Edebiyat ve Şiir etkinliği başlıyor
Kahramanmaraş Uluslararası Edebiyat ve Şiir etkinliği başlıyor
İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek
İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek
Nil'de ölüm |Agatha Christie romanı film oldu
Nil'de ölüm |Agatha Christie romanı film oldu
National Geographic Su Sorununa Ünlü İsimlerle Dikkat Çekiyor
National Geographic Su Sorununa Ünlü İsimlerle Dikkat Çekiyor
İstanbul’da “Roman Havası” Esecek | İBB etkinliği
İstanbul’da “Roman Havası” Esecek | İBB etkinliği
Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
Serap Çiftçi’den ‘Müzik Zevki’ | Kayıp Hece
Serap Çiftçi’den ‘Müzik Zevki’ | Kayıp Hece
Dünyaca ünlü yazardan merhamet kitabı
Dünyaca ünlü yazardan merhamet kitabı
‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ Konserleri Başladı
‘Yapı Kredi Crystal Live By Divan’ Konserleri Başladı
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim