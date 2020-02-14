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Şansın Tüzün 'Sıkı sıkı bağla' ile geldi

Müzik ve sahne dünyasının en güzel akademisyen ünvanlı sanatçısı Şansın Tüzün, bir ay içerisinde 2 ayrı tekli ile dijital dünyada hayranlarıyla buluştu.

14 Şubat 2020 Cuma 10:55
Şansın Tüzün 'Sıkı sıkı bağla' ile geldi

Şansın Tüzün 'Sıkı sıkı bağla' ile geldi


Tıp kariyerinin yanında müzik alanında da başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Şansın Tüzün, bir ay içinde çıkardığı 2 teklisi ile dijital platformlardaki yerini aldı.

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden biri olan ve ChanCe adıyla sahne hayatını sürdüren Tüzün, yeni eserleri için Asmalı Mescit’te bir de lansman konseri verdi. 

Daha önce dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç’le de sahne alan ünlü yorumcu, yeni parçalarından Arife Tarif’in bestesini kendi yaptığını söylerken Sıkı Sıkı Bağla adlı şarkısında ise anonim balkan ezgilerinden ilham aldığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
şansın TüzünSıkı Sıkı Bağla
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