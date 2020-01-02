'Şen Makas’ 4 Ocak’ta Trump Sahne’de

1979 yılından bu yana Boston’da aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu ‘Şen Makas’, başarılı oyuncu Nedim Saban imzasıyla sahneleniyor.

Başrollerini; Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho’nun paylaştığı oyun, 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’daTrump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.

Anıl Ateş Işık’ın sahne tasarımını yaptığı, Nedim Saban’ın yönettiği oyunda seyirciler, hem bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ediyor hem de oyuna dahil oluyor. Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi ‘Şen Makas’ seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor.