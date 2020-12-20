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Şeşen | Sanatçının fiyatı olmaz

Burhan Şeşen, "Müzisyen arkadaşlarım şurada yanılgıya düşüyor. Bizim değerimiz bin lira mı? Hayır, beş bin lira verse beş bin lira mı? Bizim zaten parayla ölçülebilecek bir değerimiz yok. Sanatçının fiyatı olmaz’' dedi.

20 Aralık 2020 Pazar 15:43
Şeşen | Sanatçının fiyatı olmaz

Şeşen | Sanatçının fiyatı olmaz


Özgür Akdemir’in sunduğu, "Özgür Konuklar" programında konuşan MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, "Müzisyen arkadaşlarım şurada yanılgıya düşüyor. Bizim değerimiz bin lira mı? Hayır, beş bin lira verse beş bin lira mı? Bizim zaten parayla ölçülebilecek bir değerimiz yok. Sanatçının fiyatı olmaz’' dedi.

Oksimoron TV'de yayınlanan "Özgür Konuklar" programına konuk olan Burhan Şeşen, sanatçılara bakanlık desteğini ve kariyerinin önemli anlarını anlattı. Şeşen, programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

Şeşen: "Başımızdaki insanların biraz sakin olması lazım" 

"Müzisyenler bana göre müziğini sanata dönüştüremiyor. Eğer o zaman biraz örgütlü olabilseydik, bu müzik sektörü bu yardımı çok daha önce alırdı, dedi ama ne yazık ki müzisyenler, örgüt lafından, eylem lafından korkuyorlar. Çünkü onlar, belki birçoğu ‘’Her koyun kendi bacağından asılır’’ gibi sözlerle büyütülüyor. Televizyonları her açtığımızda gerek siyasiler gerek televizyon yorumcuları hep kavga içindeler. Bu kutuplaşmayı artık hafifletmemiz lazım. Hep bir gerilim hep böyle bir negatif elektrik var. Bunun bitmesi lazım. Bunun bitmesi için de öncelikle başımızdaki insanların biraz sakin olması lazım.

Şeşen: "10 bin lira verselerdi kendimizi sanatçı mı hissedecektik?"

Bakanlık bağışta bulunamıyor, hibe yapamıyor. Karşılığında hizmet yapmadan ücret ödemesi gerçekleştiremiyor. Bu yüzden proje olarak biz müzisyenlerin sahneye çıktıkları 'ilk günü’nü, anlatmalarını istedik. Hem böyle bir hatıra olsun hem de dijital arşiv olsun istedik. Belki ileriki dönemde de kitap olur diye düşündük. Projenin adı ‘’İlk sahne ilk alkış’’ Müzisyen arkadaşlarım şurada yanılgıya düşüyor. Bizim değerimiz bin lira mı? Hayır, beş bin lira verse beş bin lira mı? Bizim zaten parayla ölçülebilecek bir değerimiz yok. Sanatçının fiyatı olmaz. Bunu bilsinler. 10 bin lira verselerdi kendimizi sanatçı mı hissedecektik? Bin lira yardımı alacağım zaten. İhtiyacım var. Bu ayıp bir şey değil. Bu benim ayıbım değil. Bu sosyal devlet olmamanın ayıbı.

Şeşen: "Müzisyenler önce köfte söylüyor"

Müzisyenler okumuyorlar. Müzisyenler sadece müzik ile ilgililer. Bizim müzisyenler geldiği zaman stüdyoya önce köfte söylüyorlar. Bir heyecan mı yok diyelim? Bizde şartlar dolayısıyla müzisyenler de kreatif düşünme yok. Bir defa muhalif olunmalı. Sürekli bir korku hakim. Bu suskunluğun kimseye faydası yok. İktidarı ve müzisyenleri sorguluyorum. Müzisyenler bana göre müziğini sanata dönüştüremiyor. Ben de Pandemi sürecinde bir şarkı yaptım. Hakan Altun’a verdim. Hakan çok beğendi’’ dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Burhan şeşenÖzgür AkdemirOksimoron TV
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