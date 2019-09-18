Susamam klibini susturmaya kalktılar

Kadınlara ve çocuklara yönelik aşağılık saldırılar, hızla artan tecavüzler, orman yangınları, hayvanlara vahşi saldırılara, özgürlük ve eğitim gibi konularda duyarlılık oluşturmak isteyen 18 rep şarkıcısının hazırladığı klip için, suç duyurusunda bulunuldu.

Bir hafta önce yayınlanan ve bugüne kadar 28 milyon kişinin izlediği klip için yapılan başvurunun amacı ve içeriği henüz bilinmemekle birlikte muhtemelen erişim yasağı talep ediliyor.

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur'un da aralarında bulunduğu 18 rap sanatçısının birlikte seslendirdiği "Susamam" isimli şarkıya suç duyurusunda bulunuldu.



Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen bir vatandaş, 18 rap sanatçısı hakkında şikayet dilekçesi sundu.

18 rapçının seslendirdiği 15 dakika süren parçada adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, doğa gibi konular işleniyor.

Şanışer ft. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel, Kamufle Susamam klibine destek vermişti.