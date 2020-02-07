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Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor

Tekfen Filarmoni, takviye listesinde yer vereceği keman ve trombon sanatçıları için seçmeler düzenliyor.

07 Şubat 2020 Cuma 10:02
Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor

Tekfen Filarmoni takviye sanatçılarını arıyor

Tekfen Filarmoni, takviye listesinde yer vereceği keman ve trombon sanatçıları için seçmeler düzenliyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan seçmelerin jüri üyeleri arasında ise orkestranın daimi şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov'un yanı sıra Türk ve yabancı müzisyenler bulunacak.

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2020 yılında ailesini genişletmek amacıyla takviye keman ve trombon sanatçıları için seçme düzenliyor. 29 Şubat Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel Zoğrafyon Rum Lisesi’nde gerçekleşecek seçmelerde, jüri görevinde orkestranın daimi şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov'un yanı sıra keman sanatçıları Alexei Moshkov ve Deniz Toygür Conus, trombon sanatçısı Peter Körner, trompet sanatçısı Alper Çoker ile şef yardımcısı Sibil Arsenyan gibi orkestrada yer alan isimler ve misafir sanatçılar bulunacak.

Seçmeler sırasında, solo eser olarak keman sanatçılarından Mozart’ın 3, 4 ya da 5 numaralı Keman Konçertosu kadanslarıyla birlikte istenirken, trombon sanatçılarından ise Ferdinand David’in Konçertino’su veya Ernst Sachse’nin Bas Trombon için Konçertino eseri bekleniyor. Bununla birlikte, adayların orkestra repertuvarından hazırlamaları gereken eserler de bulunuyor. Keman sanatçılarından, Richard Strauss’un Don Juan’ından Mozart ve Brahms’ın senfonilerine uzanan bir seçki beklenirken, trombon sanatçılarından ise Strauss’un Ein Heldenleben, Wagner’in Walküre, Rossini’nin La Gazza Ladra, Saint-Saens’ın 3. Senfoni ve Ravel’in Bolero eserlerinden pasajlar talep ediliyor.

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Son Güncelleme: 07.02.2020 10:15
Anahtar Kelimeler:
Tekfen Filarmoni
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