Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap

Doğu Kütüphanesi, Türk tarihinin yakın tarihine ışık tutan önemli bir eseri yayına sundu. Georges Rémond tarafından kaleme alınan Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa adlı eserini İdil Cihangir Türkçe'ye çevirdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 02:09
Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap

Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa | Kitap



Tarihi kayıtlara Trablusgarp vilayeti, kayıplara ise Trablusgarp cephesi olarak geçen bu topraklar, Osmanlı devletinin; “Garp Ocakları” adıyla anılan Afrika ve Akdeniz hinterlandını oluşturan topraklardı. Daha önce Fransızlar tarafından işgal edilen Fas, Tunus ve Cezayir’den sonra, Trablusgarp başta olmak üzere Rodos ve 12 Adaların İtalyanlara bırakılmasıyla, devletin hemen hemen bütün “Devlet” olma iddialarından da ebeddiyyen vazgeçişiydi.

Dünya savaşına girişin methali hüvviyeti taşıyan Trablusgarp, Bingazi, Derne savunmaları, benzeri Medine müdafasında olduğu gibi, bu iddianın hala vazgeçilemez olduğuna inanan bir avuç idealist İttihatçı fedainin cansiperâne çırpınışın son hikayesi olacaktır.

İtalyanların 1911’de Trablusgarp’a çıkarma yapmalarıyla, Enver Beğ’in (Paşa), ısrarlı kararıyla, Trablusgarp’ı kurtarmak için başlattığı teşebbüs neticesinde, bir avuç İttihatçı subayın değişik yollardan ulaştıkları Trablusgarp topraklarında İtalyanlara karşı amansız bir direnişin örgütlenmesiyle başlar her şey. 

Adeta bir iç savaş yaşayan kabileler arası kavgaların yol açtığı kan davaları, can ve yol güvenliğine, sağlık ve eğitim hizmetleriyle birlikte hiç yoktan bir bağımsızlık mücadelesine girişilir. Bir yıldan fazla süren dişe diş bir boğuşma sonunda İtalyan birlikleri, sahilden dışarıya adım atamaz hale geldikleri esnada, İstanbul hükümeti Oşi Anlaşmasıyla, Trablusgarp’ın İtalyanlara bırakıldığını, gönüllü subayların derhal geri dönmeleri hakkında ferman buyurur. Bu sırada Balkan savaşı patlamıştır ve İttihatçı fedailer, bu defa Balkan cephesine koşarlar.
Ve, 1551’de ünlü Türk amirali Turgut Reis tarafından Malta şövalyelerinin elinden alınan Trablusgarp, 360 sene, 1 ay, 11 gün süren kesintisiz Türk hakimiyetinden sonra, Uşi (Lozan, 18 Ekim 1912) anlaşmasıyla İtalyanlara terkedilir.

Eser Adı: Trablusgarp Savaşı 
ve Enver Paşa
Yazarı : Georges Rémond
Tercüme : İdil Cihangir
Yayınevi : Doğu Kütüphanesi
Orijinal Dil: Fansızca
Orjinal Adı : Aux Camps Turco-Arabes
Dizi Adı: Tarih/Günlük

Cilt Bilgisi: (karton kapak) 
Kağıt Bilgisi: 60 gr Enzo
Basım Tarihi: Şubat, 2019 
Basım Bilgisi: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 288 
Kitap Boyutları: 13.5 x 21 cm
Kitap Ağırlığı : (250 gr)
ISBN No:978-605- 2127-24-5
Barkod No: 9786052127245
Etiket Fiyatı: 30. TL.
 

Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | "Hamlet ya da Hekuba" VBKY’de
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Kitap | Çocuklar evde sıkılmasın, heyecan verici deneyler ile bilime yakınlaşın
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Telgraflarda Harp | Kitap | Fahrettin Paşa'dan mesaj var
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
Karantina Günleri için yazarlardan kitap önerileri
"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor
"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Trablusgarp SavaşıTrablusgarp Savaşı Ve Enver PaşaKitapKitabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayalimdeki 23 Nisan Resim Yarışması
Hayalimdeki 23 Nisan Resim Yarışması
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Yücel’in Çiçekleri Belgeseli ile evinize konuk oluyor | Belgesel
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Özgürlüğünün peşinde koşan bir hayalperest | Kitap
Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK
Çocuklar için Nutuk | 100. Yılda 18 bin Köy Okuluna 100 bin NUTUK
Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 
Andrea Bocelli'den Milan'da unutulmaz konser | Müzik umuttur 
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Belgesel | Paket servis yemeklerin gerçekleri BBC Earth ekranlarında
Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı
Asırlardan Mısralara “Beykoz’un Şiir Hali” yarışması başladı
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap
Peçenekler | Türkistan'dan Tuna'ya  Peçenekler | Kitap

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim