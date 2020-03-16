TUDEM'den koronavirüs tatilinde sıkılanlara koliler dolusu kitap

Tudem Yayın Grubu, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada ücretsiz içerikleri ve sosyal medya üzerinden yürüteceği programlarıyla öğrencilerin, eğitimcilerin ve anne babaların yanında!

Eğitim ve kültür yayıncılığının öncü kuruluşlarından Tudem Yayın Grubu, korononavirüs salgını nedeniyle okullara verilen zorunlu arada öğrencilere, eğitimcilere ve anne babalara destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı.

"Tudem yanında " sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Tudem Yayın Grubu’nun kültür ve eğitim yayınlarından farklı sınıf ve yaş grupları için hazırlanan içerikleri ücretsiz erişime açılıyor.

Tüm sınıflar için ücretsiz içerikler

tudem.com/tudem-yaninda sayfasına günlük olarak yüklenen içerikler, okul öncesinden sekizinci sınıfa kadar konu anlatımı, alıştırmalar ve testlerden oluşan eğitim e-çalışma sayfaları ile Tudem Yayın Grubu’nun sevilen öykü, roman, şiir ve başvuru kitaplarından seçilen bölümlerden oluşuyor.

Yazarlar canlı yayınlarla evlere konuk oluyor

Ücretsiz erişime açık olacak ve pdf formatında indirilebilecek içerikler her gün yenilenecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iptal edilen sosyal etkinlikler arasında kitap fuarı, imza günü ve söyleşi etkinlikleri de yer alıyor. Tudem Yayın Grubu fuar ve okul etkinliklerinin iptali üzerine, #tudemyaninda kampanyası çerçevesinde gerçekleştireceği instagram canlı yayınlarında yazarlarını okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sevilen Tudem yazarlarından Koray Avcı Çakman 16 Mart Pazartesi, Elif Yonat Toğay 17 Mart Salı, Hanzade Servi 18 Mart Çarşamba, Aytül Akal ve Alper Akal 19 Mart Perşembe, Mavisel Yener ise 20 Mart Cuma günü, 15.00’de Tudem Yayın Grubu instagram hikâyelerinde gerçekleştirilecek canlı yayın söyleşileriyle evlerinize konuk olacak.

Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam,

"Üzerimize düşeni yaptık "

Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimizi, bu süreçte herkesin daha dikkatli davranması ve dayanışma içinde olması gerektiğini dile getirdi.

Çam, "Bu kampanyayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un "Tatilde bol bol kitap okuyun " çağrısından yola çıkarak, sosyal sorumluluk bilinciyle başlattık. Yayıncı olarak üzerimize düşeni yaptık. Okul öncesinden sekizinci sınıfa, erişime açtığımız ücretsiz içerikler ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüteceğimiz programlarla bu zorlu süreçte öğrencilerin, anne babaların ve eğitimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz " dedi.