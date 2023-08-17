Tukaş yaz konserleri başlıyor
Tukaş yaz konserleri 18 Ağustos Cuma günü başlıyor.Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, İzmir, Denizli ve Muğla'da yapılacak konserlerde Serdar Ortaç, izel-Çelik-Ercan onser verecek.18 Ağustos'ta Bursa'da başlayacak konserlerin biletlerini müzikseverler Biletix'ten temin edecekler.
Etkinlik takvimi şöyle;
18 Ağustos Cuma Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
İzel-Çelik-Ercan
19 Ağustos Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro Balıkesir
İzel-Çelik-Ercan
19 Ağustos Cumartesi Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
Serdar Ortaç
20 Ağustos Pazar Ayvalık Amfi Tiyatro Balıkesir
İzel-Çelik-Ercan
21 Ağustos Pazartesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) Aydın
İzel-Çelik-Ercan
21 Ağustos Pazartesi Alanya Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya
Serdar Ortaç
22 Ağustos Salı Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya
Serdar Ortaç
22 Ağustos Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu İzmir
İzel-Çelik-Ercan
23 Ağustos Çarşamba Aktüel Açıkhava Sahnesi Antalya
23 Ağustos Çarşamba Denizli Açıkhava Tiyatrosu Denizli
Serdar Ortaç
24 Ağustos Perşembe Çeşme Açıkhava Tiyatrosu izmir
Serdar Ortaç
25 Ağustos Cuma Antınoluk Amfi Tiyatro Balıkesir
Serdar Ortaç
26 Ağustos Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro Balıkesir
Serdar Ortaç
27 Ağustos Pazar Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM) Aydın
Serdar Ortaç
27 Ağustos Pazar Bodrum Antik Tiyatro Muğla
İzel-Çelik.Ercan
28 Ağustos Pazartesi Bodrum Antik Tiyatro Muğla
Serdar Ortaç
28 Ağustos Pazartesi Denizli Açıkhava Tiyatrosu Denizli
İzeÇelik-Ercan
29 Ağusots Salı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu İzmir
Serdar Ortaç