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Türk basınını acı kaybı I Duayen gazeteci Burhan Ayeri vefat etti.

Türk basının duayen isimlerinden Burhan Ayeri vefat etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 10:39
Türk basınını acı kaybı I Duayen gazeteci Burhan Ayeri vefat etti.

Türk basınını acı kaybı I Duayen gazeteci Burhan Ayeri vefat etti.

   Türk basının duayen isimlerinden Burhan Ayeri vefat etti.Türk Basınının usta isimlerinden Yeniçağ Gazetesi yazarı Burhan Ayeri 74 yaşında hayatını kaybetti. Ayeri’nin Kasım ayında geçirdiği bir kaza sonucu beli kırılmıştı.

    İzmir Damlacık’ta dünyaya gelen Ayeri, eğitim hayatına Vefa Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda devam etti.Gazeteciliğe 1966’da başlayan Ayeri, Tercüman gazetesinde uzun süre haber müdürü olarak görev aldı. Türkiye’de televizyon eleştirmenliğini gazetelerde ilk başlatan isim olan Ayeri’nin meslek ödüllerinin sayısı yüzün üstündedir.

    Burhan Ayeri hayatına ilişkin kaleme aldığı özgeçmişini, “Orhan Ayhan gibi ağabeye ve Ömer Üründül gibi bir kardeşe sahip olduğum için gerçekten şanslıyım.Bir diğer şansım ise sonbaharımda Yeniçağ gibi "kadir bilir" bir ekiple çalışabilmektir” ifadeleriyle sonlandırmıştı.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

   Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Burhan Ayeri’nin ölümünün ardından bir açıklama yaptı:Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik ve köşe yazarlığı alanında uzun yıllardır başarıyla görev yapan Burhan Ayeri’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyoruz.”

Burhan Ayeri’nin cenazesinin 14 Aralık 2020 Pazartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor. Cenaze töreni ile ilgili ayrıntılar netleştiğinde paylaşılacak.

(Medyaradar)

Anahtar Kelimeler:
Burhan AyeriVefat
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