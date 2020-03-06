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Türk Öyküsünün Kurucusu Ömer Seyfettin Ölümünün 100. Yılında Anıldı.

Türk Edebiyatın'da milli akımın öncüsü, Türk hikayeciliğinin kurucusu Ömer Seyfettin ölümünün 100. yılında anıldı.

06 Mart 2020 Cuma 16:48
Türk Öyküsünün Kurucusu Ömer Seyfettin Ölümünün 100. Yılında Anıldı.

Türk Öyküsünün Kurucusu Ömer Seyfettin Ölümünün 100. Yılında Anıldı.



Milli Edebiyat akımının öncülerinden ve modern Türk öyküsünün kurucusu olan Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği törenle mezarı başında anıldı.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, yazar Sezen Özol ve İstanbul’daki Balıkesir- Gönen Hemşehri Dernekleri temsilcileri ile Ömer Seyfettin okuyucuları katıldı.

Ömer Seyfettin’in kabri başında okunan duanın ardından konuşma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ömer Seyfettin’in Türk Edebiyatı ile birlikte Cumhuriyet’in ilerlemesine de eserleriyle katkıda bulunduğunu belirterek, “ büyük yazarlar yaşadığı ülkelerin değerlerini yazarlar. Ömer Seyfettin’de değerlerimizi en iyi kaleme alan yazarlarımızdan biridir” şeklinde konuştu.

İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı ise Ömer Seyfettin’in eserlerine ve düşüncelerine sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Pala’da, törende emeği geçen herkese teşekkür ederek Gönen’den getirdiği toprağı Ömer Seyfettin’in kabrine serpti. Yazar Sezen Özol’de, Ömer Seyfettin’in öyküleriyle Türk dilinin sadeleşmesine öncülük ettiğini belirtti.

Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor
Ömer Seyfettin, vefatının 100. yılında Kadıköy'de alınıyor
Anahtar Kelimeler:
Ömer Seyfettin
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