Türk Tiyatrosu'nun acı günü | Erol Demiröz hayatını kaybetti



Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz vefat etti. Demiröz'ün vefatını Ankara Sanat Tiyatrosu duyurdu. Mahsun Kırmızıgül ise yaptığı paylaşımda, "Ahhh Erol baba ah... Bendeki yerin çok başkaydı" dedi. Demiröz en son Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize filminde rol almıştı.



Demiröz’ün yer aldığı “Beyaz Melek” ile “Güneşi Gördüm” filmlerinin senaristi ve yönetmeni olan Mahsun Kırmızıgül, oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tiyatro ve sinema dünyasının ustası Erol Demiröz vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehirlimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız.. pic.twitter.com/EiA1TmR6HC — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) April 18, 2021

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda, “Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1952 yılında ilkokul , 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi) tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir’de yaptı.

Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Demiröz, yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filminde rol aldı.

Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı. “Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.

Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.