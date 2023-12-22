Türkler'in kadim yeni yıl bayramı Nardugan Maltepe'de kutlandı



Eski Türkler’in geleneklerinden biri olan, doğan güneş anlamına gelen Nardugan Bayramı Maltepe’de coşkuyla kutlandı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ön Türk Akademisi’nin katkılarını sunduğu program Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Eski Türk geleneklerinin yaşatıldığı, 21 Aralık’ta kış gün dönümünde yapılan kutlamada vatandaşlar dilek ağacına dilek çaputu bağladı. Kutlamaya Yakutistan’dan davet edilen Şaman Kamı ise nardugan ateşini yaktı.

BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİ MALTEPE’DE YAŞATTILAR

Programa katılarak bir konuşma yapanNardugan Bayramı’nın binlerce yıllık geçmişe dayandığını, Hristiyanlık öncesinde de’a uzanan coğrafyada törenlerle kutlandığını anımsattı. Emperyalist güçlerin milletlerin gelenek ve göreneklerini kendi çıkarları doğrultusunda yeniden işleyerek sanki yeni bir şeymiş gibi yeni bir kültür olarak dayattığına dikkat çeken Kılıç “Bundan birkaç yıl önce Maltepe’de çam ağacı diktik. Çünkü biliyoruz ki Türk dünyasının tarihinde aralık ayının son haftası yani bugün 21 Aralık çok önemlidir. Ancak o bize dayatılan popüler kültüre yenilen zihinler ve düşünceler ve bireyler ne yazık sanki bizim yaptığımızı Hristiyanlık propagandısıymış gibi gördüler. Halbuki öyle değil. Bugün çok daha iyi görebiliyoruz ki biz kültürümüzden uzaklaştırılmışız. Tıpkı Horasan Türkistan coğrafyasına batılı emperyalistlerin Orta Asya dedikleri gibi. Bizde öyle diyoruz yani bize dayatılıyor bunlar. Adım adım Türk kimliği, adı, bize daha da uzaklaştırılarak yavaş yavaş unutturularak genç kuşağın geçmişiyle olan bağlarını kopararak bu popüler kültürün bir parçası olmayı dayatıyorlar.” şeklinde konuştu.

BARIŞ VE BİRLİK İÇİN ATEŞ YAKTILAR

Kutlama için Yakutistan’dan Şaman Kamını Maltepe’ye davet ettiklerini ifade eden Kılıç “Şaman Kamı bir saatlik ritüel için 3 günlük yoldan geldi. Özümüzle buluştunuz. Ata vatanımızdan ana vatanımıza tekrar hoş geldiniz. İnşallah burada yaktığınız bu ateş, bağladığınız çaput dünya barışına Türk dünyasının birlikteliğine tescil olur. İyi ki Maltepeliyiz, iyi ki büyük bir aileyiz. Bayramınız kutlu olsun.” dedi. Kılıç daha sonra bereket getirmesi için nar kırma ritüelini gerçekleştirdi.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YIL DÖNÜMÜ ŞENLİKLERİNİ ANLATTI

Programda Eski Çağ Tarihi Uzmanı-Yazar Bahtiyar Aydın, “Türk Kültüründe Nardugan, Akça, Yıl Dönümü Şenlikleri” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Aydın, Türkler’in Nardugan Bayramı’nın Noel ya da Rus kültürüyle ilgisinin bulunmadığına dikkat çekti. Nardugan Bayramı’nın Hristiyanlaştırılması için çeşitli metotların uygulandığını anlatan Aydın, çam ağacı, geyik, kış geceleri çocukları sevindirmek için hediyeler dağıtan “Ayaz Ata” gibi kavram ve sembollerin tamamının eski Türk kültüründen alınma olduğunu söyledi. Programda daha sonra Başkan Kılıç’a Kazak ve Türk dünyasına katkılarından dolayı teşekkür edilerek geleneksel kıyafetleri hediye edildi. Kutlama Kamilla Askenova ve Nikolay Barisov’un enstrümanları ile sahne aldıkları müzik dinletisinin ardından sona erdi.