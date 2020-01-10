Usta sanatçı Gökhan Kırtar'ın yeni albülü Dem-i Öz yayında



Gökhan Kırdar yıllar evvel bestelediği ve demlenmeye bıraktığı “Dem i Oz” albümünü dinleyicilerle buluşturdu.

Kariyeri boyunca müzikal anlamda cesur ve yenilikçi işlere imza atan Gökhan Kırdar tüm sözleri ve müziği kendisine ait olan, düş dünyalarında kapılar açan bu albümde, trip hop, tekno ve etnik melodileriyle dinleyicileri yine sıra dışı bir evrene götürüyor.

“Dem i Oz” albümünü dijital platformlar üzerinden dinlemek veya satın almak için: https://umgturkey.lnk.to/GokhanKirdarDemiOz

Albümden ‘Elimi Tut’ şarkısına Onur Işık Cantürk yönetmenliğinde bir video klip çekildi. Klibi YouTube üzerinden izlemek için: https://youtu.be/KXCBsJBYLMA

2019 yılında Universal Müzik Türkiye ile bir anlaşma imzalayarak kataloğundaki albümleri dijital platformlara taşıyan Gökhan Kırdar’ın, sekiz şarkıdan oluşan yeni albümü “Dem i Oz”daki şarkıların isimleri; Diril, Elimi Tut, Bu Aşk, Erir, Ateşle Dans, Off, Şeytan Senin İçinde ve Dumteka.