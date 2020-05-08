Yavaşla | Keşfet | Hz.Yusuf'un hikayesi bize ne söyler?



M.Ö. 1300'lü yıllarda Mısırda yaşanan çok tanrı inancını yerle bir etmek ve bir olan Allah’ı anlatmak üzere gönderilen peygamber olan Hz. Yusuf kıssası iyi araştırılırsa bize işte bunları fısıldar.

İçimize dönmeyi, firasetle bakmayı, nezaketi elden bırakmamayı, Yaradana tam teslimiyeti, sabrın yeri doldurulamayacak bir nimet olduğunu, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğini, toplumsal adaletin tesisinin bizim tavırlarımızdan başladığını, dünyanın geçiciliği içinde kalıcı olanı aramak lazım geldiğini….



Kuranı Kerim’de 2’si diğer surelerde 25’i Yusuf suresinde olmak üzere 27 defa adı geçen bir peygamberdir Hz. Yusuf.

Daha çocukken güneş ay ve onbir yıldızın kendisine secde ettiğini görmüş, babası kardeşlerinin kıskançlığına karşı onu uyarmıştır. Ancak Hz. İbrahim’e, Hz. İshak’a ve babası Hz. Yakup’a dayanan tevhid inancı ile yoğrulmuş Hz. Yusuf, tarihin bilinen en uzun süren medeniyeti olan ve 300 yıl süren Antik Mısır’da yönetici erki arasında yer almış, Firavunları şirkten ve putperestlikten uzaklaşmaya davet etmiştir.

Mısır’ın çok tanrılı inancına, görkemli saraylarına ve kast sistemine karşı durmuş bunu sarayın gözde insanı olarak yapmayı başarmış bir peygamberdir…

Babası Kuranı Kerim’de Sad Suresinde ‘Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla’ şeklinde ayette geçen Hz. Yakup peygamber olup İnsanları tekbir yaratıcıya çağıran peygamberler silsilesinin bir halkasıdır Hz. Yusuf.

Amon ve Ra adlı taştan heykellere tapılan ve Amon tapınağı kahinlerinin ve rahiplerinin toplumun her meselesinde geniş yetki sahibi olduğu gizemlerle dolu Mısır’da ileri bir medeniyet düzeyi bulunuyordu. Tapınağın taştan heykellerini yerle bir eden tapınağın sosyal sömürüsüne engel olan ve Mısır halkına güzellikle ve lisanı hal ile ‘bir Allah’ı’ anlatan bereket peygamberi Hz. Yusuf.

Allahı’ın kendisine bahşettiği rüya yorumlama yeteneği ve ilhamıyla Mısır’lıların gizemli hayatlarına ve inançlarına dokunan ve onları Nil nehrinin taşmadığı, kuraklığın olduğu yedi yılda buğdayı depolayarak Mısır’ı ve çevre ülkelerin insanlarını açlıktan koruyan bir yönetici profili Hz Yusuf peygamber.

Halkın kız evlatlarının tapınak rahiplerine köle olmasını engelleyerek, Firavunlara adeta kafa tutan ve ekonomik gücü elinde bulunduran tanri heykelleriyle süslü Mısır tapınağını yerle bir ediyor Hz Yusuf Peygamber.

Amon tapınağını çeşitli tılsımlarla süslü tapılan Amon ve Güneş tanrısı Ra heykelleriyle dolu insanların tazim ettiği ve hediyeler, kurbanlar sunduğu tapınağı temizleyip tek bir Allah'a ibadet yeri yapıyor Hz. Yusuf.

Köle olarak satıldığı ve kendisine ‘ibrani köle’ dendiği Mısır’da Allah onu saraylarda koruyor, kölelere insani muamelesi kalpleri kazanmasını kolaylaştırıyor. Her ortamda bir öğretici her ortamda hikmet sahibi Hz. Yusuf.

Bilinen ve kutsal metinlerde Tevrat’ta ve Kur’an’da geçtiği şekliyle okuma yazma bilen, konuşması güzel, yüzü –Züleyha’yı ve Mısırlı kadınları kendine aşık edecek kadar- güzel olan Hz. Yusuf.

‘Şu fani bedenle sınırsız arzuların peşinde koşmayan’ Hz Yusuf

İnsanları köleleştiren sisteme dönüştürüp Mısır kölelerinin azatlık belgelerini imzalayarak onlara tek bir Allah’a kulluk etmeyi öğütleyen Hz. Yusuf

Bir rivayete göre 12 yıl kaldığı Zavira zindanında peygamberlerin eğitici olma özelliğini orada da gösteren dövülen mahkumun yanında durarak –şiddetin karşısında Adaletin yanında- olmayı öğreten Hz. Yusuf.

İlahi sevginin kokusunu duyan, duyuran taştan bir medeniyet olan kapıları kutsal sayılan yılan figürleriyle süslü Mısır saraylarında Firavunlardan kölelere kadar her katmandaki insana dokunan ‘biz yük olmaya değil omuzlardaki yükü almaya geldik’ müjdesini veren Hz. Yusuf

Firavun saraylarında her cismin her varlığın Allah’ı gösteren bir ayna olduğunu, aşkın dünyayı aşan ahirete ulaşan bir ‘Yakup Merdiveni’ gibi insanlara uhrevi kapılar açtığını öğreten Hz. Yusuf.

Kendisi için 36 yıl ağlayan bu uğurda gözlerini kaybeden babası Hz. Yakup’a içindeki ‘evlat sevgisi’nin dünyalık değerde olduğunu ve İsmail’i kurban eden büyükdedesi Hz.İbrahim gibi ‘İsmail’ini kurban etmeyi’ kabullenince o teslimiyet ve rızaya ulaşınca Allah’ın inayetinin geleceğini, hasretin son bulup kavuşmanın gerçekleşeceğini öğreten Hz. Yusuf.

Tıpkı bizim kalplerimizdeki ‘dünya bir tarla idi ekip biçip gidecektik, ne çok kıymetlendirdik’ diyen şair gibi kalbten sevgileri çıkartıp ‘en sevgili’ye yönelmeyi öğreten Hz. Yusuf.

Hz. İbrahim, İsmail'i kurban etmeye götürdüğü zaman kalbindeki bütün sevgileri bitirip Allah’a temiz bir kalple yönelmişti. Yıllardır hasret gözyaşı döken Hz Yakup’a ‘kendi İsmail’ini kurban vermesi gerektiğini anlatan Hz. Yusuf

Önce Amonun putlarını sonra kalbindeki putları yıkmak insanların yüzlerini Allaha çevirmek ve kalplerdeki Allah aşkını keşfetmek için bize huzuru, kalb dinginliğini öğreten Hz. Yusuf

Kuran-ı Kerimde Yusuf Suresi/52. Ayette ‘Ben nefsimi temize çıkarmam çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder’ diyen Hz. Yusuf

Hz. Yusuf’un hikayesi, bugünün hız çağında bize yavaşlamayı, kendine dönmeyi, kendine çeki düzen vermeyi, sorgulamayı, zulme rıza göstermemeyi, şiddetten uzak durmayı ve içimizdeki İsmailleri kurban etmeyi öğretiyor.

M.Ö. 1300 yıllarında Firavunlarla yönetilen Mısır ülkesinde bilim teknoloji ve matematiğin olduğu bir yerde şirk ve putperestlikle mücadele ediyor Hz. Yusuf.

Tarihte tekbir Allah’a kulluk etme inancının aynı silsileden günümüze gelmesi ve bu silsilenin son halkası olan Hz Muhammed Mustafa’dan övgüyle haber veriyor Hz. Yusuf.

Nil nehrinin Mısır’ı kuşatması gibi Allah bereketi ve rahmetiyle sarıp sarmalıyor Peygamberi Hz. Yusuf'u.

Dilinden ‘Rabbim, Beni teslim ve razı bir şekilde öldür, Beni salih kullarınla birlikte dirilt’ duası dökülüyor Hz.Yusuf’un.

İranlı sinemacılar kutsal metinlerde ve tarihte geçen hikayesini 2008 yılı yapımlı 45 bölümlük bir dizi ile ekrana getirdiler Hz. Yusuf’un

Bugünlerde Ramazan ayında, Koronavirüs günlerinde ‘evde kal’ıp içimize dönmeye vesile olmasını iç keşiflere çıkmanın yolculuğuna rehber olmasını diliyoruz Hz. Yusuf’un hikayesinin.

Görmek isteyen gözler, anlamak isteyen kalpler ve ibret almak isteyen insanlar için…. Onun hikayesi bize çok şey anlatıyor.