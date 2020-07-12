Alişan'a hesap şoku | 9 bin liralık hesaba isyan etti
Ünlü Şarkıcı Alişan, arkadaşlarıyla birlikte izlemek için gittiği Demet Akalın konserinde hesap şoku yaşadı. Snobmagazin.com'un özel haberine göre akıllara durgunluk veren yüksek hesap şoku Bodrum Yalıkavak'ta yaşandı.
"Ben ode ünlüyüm benden bu parayı alamazsınız" diyerek garsonlar sitemde bulunan Alişan'a, mekan yönetimi önemli bir indirim uyguladı. Uzun uğraşlar sonunda 9 Bin TL'lik hesabın yarısını (4 Bin 500 TL) ödeyen Alişan, konser bitiminin hemen ardından Demet Akalın'ı arayarak başından geçenleri anlattı.
Alişan'a parası iade edildi
Olayın hemen ardından Akalın, sahne aldığı Beach müdürünü arayarak Alişan'dan alınan hesabı geri iade edilmesini istedi...#demetakalın #alişan #bodrum #magazin #like #tatil