Astrolog Özlem Recep | Hadise'nin evliliği tehlikeye düşebilir



Ünlü Astrolog Özlem Recep, 27 Ocak tarihinde Magazin Noteri adlı programda, Ali Eyüpoğlu ve Seher Kılıç'ın konuğu olmuştu.Özlem Recep, Mehmet Dinçerler’in ailesi ile de tanışarak ciddi adımlar atan Hadise’nin evliliğine ilişkin “evliliğin tehlikeye düşebileceğini” söylemişti..

Ünlü Astrolog Özlem Recep, 27 Nisan’da evleneceği ifade edilen Hadise’nin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Özlem Recep, 27 Nisan’ın evlilik için doğru bir tarih olmadığını ifade ederek, “Ay karanlık fazla. Ay Karanlık fazla demek küçülerek giden, gözümüzün göremediği, arka planda aldatmacaları ne olduğu kişilerin, belki de kendini kandırdığı ya da önündeki döngüde çabucak bitebilecek olan bir evliliğe vesile demektir. Yani ay karanlık fazla evlilik yapılmaz” dedi.

Hadise'nin Şubat ayını bir kere atlatması gerekiyor”

Hadise’nin bu tarihte evlenirse, evliliğinin uzun sürmeyeceğini ifade eden Özlem Recep, “Eylül ve Ekim ayında ciddi anlamda Hadise ile alakalı şaşıracağımız haberler alırız ve çok üzülürüz. Şubat ayına kadar onun başka biriyle kadersel bağları daha devam ediyordu. Şubat'tan sonraki süreçte artık kimseyle kadersel bağının olmadığını yeni kararlar alabileceği bir döngü ama Şubat ayını bir kere atlatması gerekiyor. Gerçek anlamda karar verebilmesi, hayat akışı ile alakalı doğruyu bulabilmesi için bir Mart ayını görmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“2023'ten önce evlilik kararı almaman hayrına”

Hadise’yi ciddiyetle uyaran ünlü astrolog, “Hadise 2022 yılında evlilik yaparsa zaten ciddi anlamda çok yorulacak. Onun Ekim, Eylül ayında yine çok ciddi haberlerini duymaya başlayacağız. Ağustos ayında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını göreceğiz. 2023'ün Nisan'a bıraksa bazı şeyleri” açıklamasını yaptı.

Pandemi dönümünde astrolojinin kıymetinin anlaşıldığını sözlerine ekleyen Recep, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“ Sevgili Hadise’cim. 27 Nisan doğru bir tarih değil evlilik tarihi ile alakalı. Eğer evlilik yaparsan bu evliliğin görünmeyen etkisini zararlı bir şekilde Eylül ve Ekim ayında yaşamaya başlar ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hasarlarını atlatmaya çalışırsın. 2023'ten önce evlilik kararı almaman hayrına. Kendini tam anlamıyla bulabilmek için 2022 Mart ayını görmen lazım derim” dedi.

“Demet Akalın zirve yapacak”

Hande Erçel’in ayrılık içinde olabileceğini yaz aylarında bunun haberinin alınacağımı ifade eden Recep, Demet Akalın’ın sürpriz bir iş konusu gündemde olacağını ve karlı çıkacak bir süreçten çıkacağını ifade etti. Ünlü astrolog, “Mart ayından sonra Demet Akalın’ın iş hayatı hakkında muazzam şeyler olmasının yanı sıra yaz aylarında zirve yapacak”dedi

“Okan Bayülgen’in aile büyükleri ile ilgilenmesi gerekiyor”

Recep, “Okan Bayülgen’in aile büyükleri ile ilgilenmesi gerekiyor. Sağlık sorunları ile mücadele edebilir ama öyle bir şeyle gündemde olacak ki çok güzel bir proje ile özlediğimiz tadı yakından izleyerek göreceğiz. Tekliflere hayır demesin, şanslı bir döneme girecekmiş gözüküyor. Çok daha fazla kitleye ulaşacağı bir süreç yaşayacak.”ifadelerini kullandı.

“Acun baba olabilir”

Çarpıcı açıklamasını sürdüren astrolog Recep, “Acun Ilıca’nın bir bebeği olabilir. Evlilik çok görmüyorum, bebekle alakalı sürece girebilir ama sonrasında evlilikle alakalı sürece girebilir” dedi.