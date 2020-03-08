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Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti

Türk pop müziğinin güzlü yorumcusu genç şarkıcı Buray'ın Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde sık sık istek parçalara yer vermesi dikkat çekti.

08 Mart 2020 Pazar 01:16
Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti

Bostancı Gösteri Merkezi’nde Buray rüzgarı esti

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, 7 Mart’ta (dün) Bostancı Gösteri Merkezi konserinde dinleyiciyle buluştu. Son albümü Kehanet’in sevilen şarkılarından Aşk Bitsin ile sahneye çıkan Buray, hem etkileyici yorumu hem de sahnedeki görsel şovlarla dinleyiciyi hemen yakaladı. Sahiden, Olmadı, İstersen, Kış Bahçeleri, Tac Mahal, Mecnun gibi sevilen şarkılarını sahnede görsel efektlerle ve salonu dolduran seyirciyle hep birlikte seslendiren sanatçı, Ben Ölmeden Önce şarkısında da Emrah Karaduman’la sahne aldı.

Doğukan Gençer dans ekibinin de eşlik ettiği konseri 2019 yılının radyolarda en çok çalan şarkısı seçilen Kabahat Bende ile tamamlayan Buray, seyirciden gelen yoğun talep üzerine Aşk mı Lazım ile tekrar sahneye döndü.

Buray’dan Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sahneden kutlayan Buray, “Kadınlar, hayatımızın en değerli varlıkları. En büyük sevdamız” diyerek Sen Sevda Mısın şarkısını kadınlar için seslendirdi.

Anahtar Kelimeler:
BurayBuray KonserBostancı Gösteri
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