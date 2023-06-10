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Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'da resmen taciz edildi

İstanbul Kapalıçarşı'da bazı esnaf müsveddelerinin utanç verici davranışları, Brezilyalı ünlü şarkıcı tarafından tüm dünyaya ifşa edildi. 

10 Haziran 2023 Cumartesi 15:09
Brezilyalı şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'da resmen taciz edildi

Brezilyalı şarkıcı Kapalıçarşı'da resmen taciz edildi


Her yıl dört gözle bekledikleri turizm mevsimi öncesi feryad figan ederek hükümetten, turizm bakanlığı yetkilileri, belediye ve valilikten destek talep eden Kapalıçarşı esnafının utanç verici yüzü sosyal medyada ifşa edildi. On binlerce insanın ekmeğini kazandığı çarşı içinde kendini bilmez bazı maganda tipli esnaf müsveddeleri Brezilya'nın ünlü şarkıcısı Anitta'yı taçiz görüntülerine binlerce yorum yağdı. Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye latin şarkıcı Kapalıçarşı'yı ziyaret ettiğine adete bin pişman. Kapalıçarşı'da yürüdüğü anları 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...' notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı.

Ünlü Brezilyalı şarkıcı Anitta, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Sosyal medyada 64 milyon takipçisi bulunan Anitta, Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyaret yoğun ilgiyle karşılandı. 

HEM SÖZLE HEM DE BAKIŞLARLA TACİZ ETTİLER

Kapalıçarşı'da yürüdüğü anları 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...' notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı. Videoda erkeklerin Anitta'ya rahatsız edici bakışları dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Son Güncelleme: 10.06.2023 15:14
Anahtar Kelimeler:
KapalıçarşıKapalıçarşı Esnafı
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