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Burcu Güneş | Dekolte gelinlik masumiyeti bozuyor

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, nişanlısı Hakan Kutal ile dünya evine girmeye hazırlanırken ilk kez gelinlik almak için harekete geçti.

30 Eylül 2020 Çarşamba 21:48
Burcu Güneş | Dekolte gelinlik masumiyeti bozuyor

Burcu Güneş, Nova Bella'dan gelinlik baktı


Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazası Nova Bella'da gelinlik bakarken objektiflere yansıdı.  Burcu Güneş, gelinliğinin dekolte olmayacağını belirterek "Gelinliğin saflığı, masumiyeti koruması gerekiyor" dedi.

Burcu Güneş, nişanlısı Hakan Kutal ile yakında evlenebileceğini söyledi. Güneş, gelinlik tercihi hakkında ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sevgilisinin kıskanç olduğunu ve bu nedenle dekolte gelinlik giyemeyeceğini anlatan Burcu Güneş "Dekoltenin gelinliğin masumiyetine ve asaletine yakışmadığını düşünüyorum. 

Ben de çok dekolte bir gelinlik seçeceğimi sanmıyorum. Üzerimde derin göğüs dekoltesi olan bir gelinlik göremeyeceksiniz. Beni yıllardır mini elbiselerim ve şortlarımla gördünüz.  Ama yaş ilerledikçe sanki biraz ağır giyinmeye başladım" diye konuştu.
 

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Nova BellaGelinlikBurcu Güneş
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