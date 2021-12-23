Ceyhun Ersoy ile eşi Begöm Öner'e Cihangir'de saldırı
TRT ekranlarının fenomen dizisi Seksenler'de Şahin rolü ile tanınanünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner arkadaşları ile geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir araya gelmişti. Ancak çiftin eğlenceli başlayan gecesi tatsız bitmişti. Ceyhun-Begüm Fersoy ve arkadaşları, mekanda bulunan başka bir grup tarafından darbedildiğini açıklamıştı.
"VÜCUDUMDA MORLUKLAR VAR, CEYHUN'UN KAŞI PATLADI"
CEYHUN ERSOY "KÜFÜR ETMEDİM"
Eşinin ardından yayına bağlanan Fersoy ise, kendisinin küfür etmediğini belirterek şunları söyledi: "İnanılır gibi değil. Evlenmeden önce 3-4 yıl işletmecilik yapmıştım o yüzden bu işleri biliyorum. Bu görüntülerin yayınlanması beni çok üzdü. Küfür etmedim, polis çağıracağım burayı kapattıracağım dedim." (Snob Magazin)