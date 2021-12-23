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Ceyhun Ersoy ile eşi Begöm Öner'e Cihangir'de saldırı

80'ler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy ile eşi Begüm Öner, Cihangir'de gittikleri bir restoranda saldırıya uğradı

23 Aralık 2021 Perşembe 16:01
Ceyhun Ersoy ile eşi Begöm Öner'e Cihangir'de saldırı

Ceyhun Ersoy ile eşi Begöm Öner'e Cihangir'de saldırı


TRT ekranlarının fenomen dizisi Seksenler'de Şahin rolü ile tanınanünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ve eşi Begüm Öner arkadaşları ile geçtiğimiz günlerde Cihangir'de bir araya gelmişti. Ancak çiftin eğlenceli başlayan gecesi tatsız bitmişti. Ceyhun-Begüm Fersoy ve arkadaşları, mekanda bulunan başka bir grup tarafından darbedildiğini açıklamıştı.

"VÜCUDUMDA MORLUKLAR VAR, CEYHUN'UN KAŞI PATLADI"

Şiddet olayının etkisiyle psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen çift, dün "Söylemezsem Olmaz" programında konuştu. Kavgaya dair görüntüler ortaya çıkarken Begüm Öner, olay sonrası her gün kabuslarla uyandığını belirtip, "Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp 'Buradan çıkmak istiyoruz' diye bağırdı. Bu bölümü 'Ceyhun küfrediyor' diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun'un kaşı patladı. Polis abi bizi mekandan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikayetçi olduk ve dava açıldı" dedi.

CEYHUN ERSOY "KÜFÜR ETMEDİM"

Eşinin ardından yayına bağlanan Fersoy ise, kendisinin küfür etmediğini belirterek şunları söyledi: "İnanılır gibi değil. Evlenmeden önce 3-4 yıl işletmecilik yapmıştım o yüzden bu işleri biliyorum. Bu görüntülerin yayınlanması beni çok üzdü. Küfür etmedim, polis çağıracağım burayı kapattıracağım dedim." (Snob Magazin)

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