Demet Akalın'da konser gelirlerini Mehmetçik Vafkı'na bağışladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son konserinin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Demet Akalın, yarınki konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Demet Akalın’dan geldi. Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Akalın, yarınki konserinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını böyle duyurdu:

“Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni… Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri…”

(Sözcü)