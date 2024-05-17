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Duayen sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Evet Hayır yarışması onunla başlamıştı, Türk TV tarihinin renkli sunucularından Erkan Yolaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Mayıs 2024 Cuma 14:42
Duayen sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti






Duayen sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti


'Evet-Hayır' yarışması ile hafızılarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 89 yaşında vefat etti. Milyonlarca TV izleyicisinin kulağında hala tazeliğini koruyor her yarışmacı için söylediği 'Alkışlarla Uğurluyoruz' sözüyle hatırlanan Erkan Yolaç'ın cenaze programı henüz netmeşmedi.

Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, Yolaç’ın vefatına yönelik şu bilgileri verdi: "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”
 

Son Güncelleme: 17.05.2024 15:45
Anahtar Kelimeler:
Erkan Yolaç
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