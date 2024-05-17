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Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' ile geri dönüyor

Yayınladığı single çalışmalarıyla müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Gökçe Kırgız Taner; albümle aynı ismi taşıyan "Kendime" şarkısının heyecanını müzikseverlerle paylaşıyor.

17 Mayıs 2024 Cuma 08:52
Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' ile geri dönüyor






Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' ile geri dönüyor

Sözleri Aşkım Kapışmak, Asmin Ata bestesi ve düzenlemesi Esad Fidan'a ait olan Kendime şarkısı albüme ismini de vererek ön plana çıkıyor.

Albüm yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Gökçe Kırgız Taner; "Kaset ve cd zamanı kartonetleri okuyup isimleri not alırdım şu an her ne kadar dijital bir çağda olsak da gelecek nesillere kalıcı bir albüm bırakmak istedim. Her şarkıyı özenle seçip tüm ekibi bir araya getirmek uzun zaman alsa da günün sonunda bu albümü ortaya çıkarmak beni aşırı gururlandırdı. Yeniden doğuş olarak nitelendirdiğim, yaşadıklarımın ve tecrübelerimin birikimi olan ilk stüdyo albümüm için fazlasıyla heyecanlı fazlasıyla sabırsızım" dedi


 KENDİME 

Söz : AŞKIM KAPIŞMAK , ASMİN ATA 
Müzik : ESAD FİDAN 
Düzenleme: ESAD FİDAN 

       Sende kaldı aklım her gece uyumadım 
       Üzerime çöktü sanki enkaz heryer çıkamadım 
       Dualar ettim dön diye yine yine 
       Peşine düştüm biter mi bilmem 
      Yollarım bir sonu yok anladım

      Bende duramadı söz bu tutamadı 
     Aldı kalbimi parçaladı elinde 
     Kendi kendime geldim kendime 
     Alçıyı yükledi almadı kendine 
 

Anahtar Kelimeler:
Albüm
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