Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' ile geri dönüyor

Sözleri Aşkım Kapışmak, Asmin Ata bestesi ve düzenlemesi Esad Fidan'a ait olan Kendime şarkısı albüme ismini de vererek ön plana çıkıyor.

Albüm yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Gökçe Kırgız Taner; "Kaset ve cd zamanı kartonetleri okuyup isimleri not alırdım şu an her ne kadar dijital bir çağda olsak da gelecek nesillere kalıcı bir albüm bırakmak istedim. Her şarkıyı özenle seçip tüm ekibi bir araya getirmek uzun zaman alsa da günün sonunda bu albümü ortaya çıkarmak beni aşırı gururlandırdı. Yeniden doğuş olarak nitelendirdiğim, yaşadıklarımın ve tecrübelerimin birikimi olan ilk stüdyo albümüm için fazlasıyla heyecanlı fazlasıyla sabırsızım" dedi



KENDİME

Söz : AŞKIM KAPIŞMAK , ASMİN ATA

Müzik : ESAD FİDAN

Düzenleme: ESAD FİDAN

Sende kaldı aklım her gece uyumadım

Üzerime çöktü sanki enkaz heryer çıkamadım

Dualar ettim dön diye yine yine

Peşine düştüm biter mi bilmem

Yollarım bir sonu yok anladım

Bende duramadı söz bu tutamadı

Aldı kalbimi parçaladı elinde

Kendi kendime geldim kendime

Alçıyı yükledi almadı kendine