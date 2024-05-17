Gökçe Kırgız Taner 'Kendime' ile geri dönüyor
Sözleri Aşkım Kapışmak, Asmin Ata bestesi ve düzenlemesi Esad Fidan'a ait olan Kendime şarkısı albüme ismini de vererek ön plana çıkıyor.
Albüm yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Gökçe Kırgız Taner; "Kaset ve cd zamanı kartonetleri okuyup isimleri not alırdım şu an her ne kadar dijital bir çağda olsak da gelecek nesillere kalıcı bir albüm bırakmak istedim. Her şarkıyı özenle seçip tüm ekibi bir araya getirmek uzun zaman alsa da günün sonunda bu albümü ortaya çıkarmak beni aşırı gururlandırdı. Yeniden doğuş olarak nitelendirdiğim, yaşadıklarımın ve tecrübelerimin birikimi olan ilk stüdyo albümüm için fazlasıyla heyecanlı fazlasıyla sabırsızım" dedi
KENDİME
Söz : AŞKIM KAPIŞMAK , ASMİN ATA
Müzik : ESAD FİDAN
Düzenleme: ESAD FİDAN
Sende kaldı aklım her gece uyumadım
Üzerime çöktü sanki enkaz heryer çıkamadım
Dualar ettim dön diye yine yine
Peşine düştüm biter mi bilmem
Yollarım bir sonu yok anladım
Bende duramadı söz bu tutamadı
Aldı kalbimi parçaladı elinde
Kendi kendime geldim kendime
Alçıyı yükledi almadı kendine