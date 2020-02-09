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Gripin ile Cat buluşmalarının ilki Boyner Cevahir’de gerçekleşti

Türkiye’de kaliteli ve sağlam müziği ile yıllardır milyonlara ulaşan Gripin, Boyner Cevahir’de hayranlarıyla buluştu.

09 Şubat 2020 Pazar 09:33
Gripin ile Cat buluşmalarının ilki Boyner Cevahir’de gerçekleşti

Türkiye’de kaliteli ve sağlam müziği ile yıllardır milyonlara ulaşan Gripin, Boyner Cevahir’de hayranlarıyla buluştu. Marka yüzü olduğu Cat’in, ”Gripin’le Cat Buluşmaları” kapsamında gerçekleşen etkinlikte grup üyeleri, 20. yıla özel yeni şarkılarının hazırlığını yaptıklarını söyledi.

Cat markasının yüzü olan ünlü rock grubu Gripin, Boyner Cevahir’de gerçekleşen “Gripin’le Cat Buluşmaları” kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren grup üyeleri, katılımcılarla gerçekleştirdiği sohbetle herkese keyifli anlar yaşattı.

“Cat’le Aile Gibiyiz”

Gripin solisti Birol Namoğlu, Cat ile başlayan yolcuklarını şu sözlerle ifade etti: “Cat ayakkabıları çocukluğumuzdan bu yana hepimizin hayatında olan bir markaydı. Şimdi marka yüzü olduk ve giymeye devam ediyoruz. Cat’le yeni projelerimiz de olacak. Cat’le marka anlaşmasından ziyade bir aile gibiyiz. Cat’imiz dışında her şeyi paylaşıyoruz. Önümüzde Cat’le uzun bir yol var ve daha sağlam adımlarla devam etmeyi istiyoruz.”

20.Yıla Özel Proje Sürprizi

Müzikte 20. yılında olan Gripin, Eylül ayında 20. yıl etkinliklerine başlayacaklarını da söyledi. Gelecekte Londra ve Avrupa turlarına da devam edeceklerini ifade eden Grup üyelerinden İlker Baliç, “İçerisinde olduğumuz Atilla Özdemiroğlu, Ezgi’nin Günlüğü ve Alpay’ın şarkılarından oluşan 3 farklı proje bu yıl çıkacak. Bunlar için çok heyecanlıyız. Belki biz de ileride kendi şarkılarımızdan oluşan bir nostalji albümü yapabiliriz” dedi.

Giripin’le Cat Buluşmaları Sürprizlerle Başladı

Gripin hayranları, rahat ve özgün tasarımıyla her zevk ve stile uygun çizgileriyle dikkat çeken Cat ve Boyner’in iş birliği gerçekleşen etkinlik kapsamında Gripin’in sevilen şarkılarını dinleme, grup üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakaladı.

Müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerin coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

Son Güncelleme: 09.02.2020 09:38
Anahtar Kelimeler:
GripinCatBonerBoyner Cevahir
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