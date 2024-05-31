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İş Kadını Gaye Donay'a ödül

Geçtiğimiz akşam Moda ve Müzik Ödülleri Gala Gecesi gerçekleştirildi. Prestijli ödül töreninde, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Ödülü, başarılı iş kadını, İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay'a verildi.

31 Mayıs 2024 Cuma 10:18
İş Kadını Gaye Donay'a ödül






İş Kadını Gaye Donay'a ödül


Geçtiğimiz akşam Moda ve Müzik Ödülleri Gala Gecesi gerçekleştirildi. Fashion TV'nin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda "Yılın En İyileri" belirlendi.  İstanbul Boğazın’daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen görkemli gala yemeği, cemiyet ve sanat dünyasından seçkin konukların katılımıyla renklendi. Bu şık ve anlamlı gece, birbirinden başarılı isimlerin ödüllendirilmesiyle taçlanırken moda ile sanat dünyasının buluşma noktası oldu. 

“Eğer Farkındaysak Başarırız”

Fashion TV & Deha Moda ve Müzik Ödülleri Gala Gecesi'nde, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Ödülü, başarılı iş kadını ve İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği Başkanı Gaye Donay'a verildi. Gaye Donay, gecede yaptığı konuşmada, "14 yıl önce İstanbul Düşünce Derneği'ni kurdum ve bu süreçte birçok sosyal sorumluluk projesine imza attım. Amacım sadece Türkiye için değil, uluslararası boyutta, özellikle 64 ülkede aynı anda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekti. Hepimizin bildiği gibi, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratabilmek önemlidir. Eğer farkındaysak, başarırız diye düşünüyorum. Bu ödül için Fashion TV'ye teşekkür ederek neden aldığımı ifade etmek istiyorum. Önce kadına şiddet için, sonra çocuk gelinler için, maalesef ülkemizden göç eden genç beyinler için, İstanbul için, deprem için ve son olarak maalesef hayatını kaybetmiş savaş mağduru çocuklar için alıyorum." dedi. 

Son Güncelleme: 31.05.2024 10:36
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