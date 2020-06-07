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İzzet Yıldızhan | ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm

Ünlü Türkücü Yıldızhan, kendi vatandaşlarını vahşice öldüren Amerikan polislerine tepki gösterirken "Ben de Amerika gezim sırasında bu ülkede polis şiddetine maruk kaldım" dedi.

07 Haziran 2020 Pazar 14:45
İzzet Yıldızhan | ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm

İzzet Yıldızhan | ABD'de polisinden ben de şiddet gördüm
 

Ünlü Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Saçlarını kestirdikten sonra bambaşka bir imaja bürünen Yıldızhan, son haliyle ise rap yıldızlarını anımsattı.

Gazetecilerin ayaküstü sorularına cevap veren Yıldızhan, dünyayı kasıp kavuran Amerika'daki protestolara değindi. Yıldızhan, yıllar önce konser için gittiği Amerika'da polis şiddetine maruz kaldığını itiraf etti.

Ünlü Türkücü, ''Amerika yıllar boyunca sömürdüğü, ateş yerine çevirdiği birçok ülkenin vebalini ödüyor.

Orası tam anlamıyla bir polis devleti. Onlara baktıkça bizim şanlı polisimizin değerini daha iyi anlıyor ve iyi ki diyorum.''dedi.

Yıllar önce konser vermek için gittiği Amerika'da sorun yaşadığını da ifade eden Yıldızhan, ''Ortada hiç bir şey yokken, orkestra ekibimden bir arkadaşımı tutuklamaya kalktılar. Ben ve ekibim polis şiddetine maruz kalmıştık.  Orada ki adaletsizliği yaşayan bilir. Yazık gerçekten.'' dedi. 

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İzzet Yıldızhan
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